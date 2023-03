Terminaviso: Future Vienna - FUTURE TALK: Hi, KI!

Der SWV WIEN lädt am 9. März zum FUTURE TALK über Künstliche Intelligenz ein.

Wien (OTS/SWV Wien) - Um den notwendigen gesellschaftspolitischen Diskurs über KI in Österreich zu fördern, lädt der Think Tank Future Vienna des SWV WIEN zu einer Diskussion mit dem Titel „FUTURE TALK: Hi, KI!“ ein. Dabei werden wichtige Fragen zu den politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen für KI in Österreich und Europa diskutiert.



Wir laden alle Interessierten herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sich aktiv am Diskurs über die Zukunft der KI in Österreich zu beteiligen.

Einladung Future Vienna - FUTURE TALK: Hi, KI!

Die Künstliche Intelligenz wird unsere Jobs verändern. Und das wird schneller gehen als wir uns das vorstellen können. Als Europa müssen wir unsere Rolle zwischen USA und China finden.

Welche politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen braucht es jetzt in Österreich & Europa? Diese und andere Fragen werden wir mit unseren Gästen am

Podium diskutieren.



Eröffnungsworte:

Marcus Arige,

Präsident Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien



KeyNote Speech:

Daniel Abbou,

Geschäftsführer

KI Bundesverband Deutschland



Podium:

Alexander Wrabetz, Unternehmer

Michael Katzlberger, KI Experte

Marcus Arige

Daniel Abbou



Moderation:

Elisabeth Hakel, Geschäftsführerin Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien



u. A. w. g. bis 8. März: futurevienna @ swv.wien



Datum: 09.03.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: younion Hall

Maria-Theresien-Straße 11 (U2-Station „Schottentor“), 1090 Wien, Österreich

Url: https://www.futurevienna.at/events/647/

Future Vienna - FUTURE TALK: Hi, KI! JETZT ANMELDEN!

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien (SWV WIEN)

+43 6763533669

presse @ swv.org

www.swv.org

Straße der Wiener Wirtschaft 3, Ebene 4B, Tür 1, 1020 Wien