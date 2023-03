Erich Sokols beste Titelseiten aus der Kronen Zeitung

Karikaturmuseum Krems widmet dem Künstler Jubiläumsschau

Krems (OTS) - Am Samstag, 11.03., startet die neue Ausstellung "SOKOL. Titelseiten" im Karikaturmuseum Krems. Die Jubiläumsschau ist das Ausstellungshighlight 2023 in Österreichs einzigem Museum für satirische Kunst.

2023 wäre Erich Sokol (1933 – 2003) 90 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt das Karikaturmuseum Krems in Kooperation mit den Landessammlungen Niederösterreich und Annemarie Sokol, Witwe und Nachlassverwalterin von Erich Sokol, eine Auslese von Sokols besten Titelseiten für die Wochenendausgabe der Neuen Kronen Zeitung (heute: Kronen Zeitung).

Die Karikatursammlung des Landes Niederösterreich verfügt über den umfangreichsten Bestand an Originalen von Sokol. Im Rahmen von Ausstellungen im Karikaturmuseum Krems konnten bedeutende Werkkonvolute einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Die Ausstellung ‚SOKOL. Titelseiten' präsentiert erstmals Sokols Schaffen für die Kronen Zeitung. Von der ersten Skizze bis zu den originalen Titelblättern haben Besucher:innen die einmalige Möglichkeit, in die Arbeitsprozesse zu blicken und die künstlerische Entwicklung des Künstlers nachzuspüren.

Zeichengenie und Medienpionier

Erich Sokol gilt in der Karikatur und Satire als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule. Bereits als junger Mensch war er ein Visionär und Vorbild für jüngere Generationen. Er veröffentlichte in der Arbeiter-Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, dem Punch, im Playboy, der Presse, der Bühne oder im Profil. Als Art Director prägte er das Design des ORF maßgeblich.

Über 20 Jahre war Sokol für die Neue Kronen Zeitung tätig. Seine farbigen Cartoons, die zwischen 1975 und 1996 regelmäßig am Cover der Wochenendausgabe erschienen, erreichten und begeisterten ein Millionenpublikum. Ausgehend von der ersten Titelseite „Hobbyurlaub“ laden in chronologischer Hängung rund 70 farbige Cartoons zum zeitgeschichtlichen Parcours ein. Die inhaltliche Bandbreite reicht von pointierten politischen Kommentaren bis zu subtilen Porträts etwa von Queen Elizabeth II., Schauspieler Karl Farkas oder Rennfahrer Niki Lauda. Viele der Originale – zum Beispiel zu Privilegien, Teuerung oder Korruption – sind von erstaunlicher Aktualität. In "Immer höhere Benzinpreise" beispielsweise verzichtet ein Rolls-Royce-Besitzer lieber auf sein Hemd als auf Autofahrten. Entwürfe, Skizzen und Arbeitsmaterialien geben Einblicke in den aufwendigen Arbeitsprozess der Cartoons. Fotos, Zeitungsartikel, Briefe und Publikationen berichten über die langjährige Zusammenarbeit des Künstlers mit der Neuen Kronen Zeitung.

SOKOL-Preisverleihung und Ausstellungseröffnung

Die Ausstellung "SOKOL. Titelseiten" wird im Rahmen der SOKOL-Preisverleihung am 10.03., 19.00 Uhr, offiziell eröffnet. Der SOKOL-Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichenkunst und Satire spiegelt die beachtlichen Leistungen von Erich Sokol wider und weist auf seine medial verschränkte sowie moderne Arbeitsweise hin. In Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und Schirmherrin Annemarie Sokol, Witwe und Nachlassverwalterin von Erich Sokol, zeichnet das Karikaturmuseum Krems zum zweiten Mal besondere künstlerische Leistungen aus. Bereits bekannt ist Gerald Scarfe als SOKOL-Würdigungspreisträger 2023 für sein Lebenswerk. Der britische Karikaturist ist als Illustrator von Pink Floyds Projekt "The Wall" und als Character-Designer von Disneys "Hercules" bekannt. Gemeinsam mit den weiteren Gewinner:innen wird Scarfe am 10.03. geehrt. Sprechen werden u. a. Heinz Fischer, Bundespräsident a. D., Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Karikaturmuseum Krems, und Sebastian Krüger, SOKOL-Würdigungspreisträger 2018 für besondere Leistungen. Informationen unter www.karikaturmuseum.at/sokol23

SOKOL. Titelseiten

Die Jubiläumsschau

11.03. – 29.10.2023

