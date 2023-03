MTN und Huawei unterzeichnen Absichtserklärung zur Verbesserung der digitalen Integration und der nachhaltigen Entwicklung in Afrika

Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die MTN Group und Huawei haben am 27. Februar auf der MWC Barcelona 2023 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die strategische Zusammenarbeit im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu stärken.

Die Absichtserklärung, die auf einem Gipfeltreffen der beiden Parteien auf der MWC Barcelona unterzeichnet wurde, steht im Einklang mit der MTN-Geschäftsstrategie Ambition 2025 und der CSD-Strategie (Corporate Sustainability Development) von Huawei, einschließlich der TECH4ALL-Initiative.

„Führende digitale Lösungen für den Fortschritt Afrikas können nur durch starke Partnerschaften erreicht werden", sagte Nompilo Morafo Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer der MTN Group. „In Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Huawei können wir unsere Technologien und unser Fachwissen bündeln, um den Zugang zu Konnektivität, digitalen Fähigkeiten und umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Lösungen zum Nutzen aller zu verbessern."

„Wir glauben, dass die digitale Technologie zu einem wichtigen Mittel werden wird, um die soziale Entwicklung voranzutreiben und die Welt integrativer und nachhaltiger macht", so Guo Ping, Vorstand des Huawei Supervisory Boards.

Im Bereich der Ausbildung digitaler Fertigkeiten bietet das Projekt Huawei DigiTruck kostenlose Schulungen für Bedürftige, einschließlich Menschen In ländlichen Gemeinden, älteren Menschen, arbeitslosen Jugendlichen sowie Mädchen und Frauen. Der DigiTruck ist ein mit Solarenergie betriebenes mobiles Klassenzimmer, das mit Laptops, Smartphones und 4G-Konnektivität ausgestattet ist. Es wurde aus einem gebrauchten Schiffscontainer gebaut, der auf einem Lastwagen montiert ist.

Ein zweites Projekt zur Förderung digitaler Kompetenzen ist die Huawei IKT-Akademie, die Universitätsstudenten in IKT-Kenntnissen wie 5G, Cloud Computing und KI schult. Zurzeit gibt es 1.900 Huawei ICT Academies in 110 Ländern und bedient rund 150.000 Studenten pro Jahr.

Mit der MTN Skills Academy soll die Verbindung zwischen der Ausbildung im Bereich der digitalen Fähigkeiten und den Anforderungen des Arbeitsmarktes verbessert werden, damit Produzenten, Verbraucher und Innovatoren digitaler Technologien davon profitieren. Die Partnerschaft mit Huawei soll die Bemühungen beschleunigen, noch mehr ländliche und abgelegene Gemeinden zu erreichen und das Angebot an Schulungen zu digitalen Kompetenzen zu erweitern.

Da ein erheblicher Teil der afrikanischen Bevölkerung in ländlichen Gebieten lebt, hat sich MTN verpflichtet, sein Netz auf unterversorgte Gemeinden auszuweiten, und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 eine Breitbandabdeckung von 95 % in ländlichen Gebieten zu erreichen. Die Partnerschaft von MTN mit Huawei bringt das Unternehmen seinem Ziel näher. Das Unternehmen beabsichtigt, die Anzahl der Kooperationen und die Arten von Partnerschaftsmodellen zu erweitern.

MTN und Huawei arbeiten zusammen an der Bereitstellung von RuralStar, einer erschwinglichen Konnektivitätslösung für den Online-Zugang für abgelegene und ländliche Gemeinden. Die Lösung überwindet herkömmliche Barrieren, die Netzkonnektivität in solchen Gebieten für Netzbetreiber unrentabel machen, und wird die Zusammenarbeit zwischen den Partnern ausweiten, nachdem im Jahr 2017 der weltweit erste Machbarkeitsnachweis von RuralStar in Ghana abgeschlossen wurde.

Im Hinblick auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen wird Huawei das Engagement von MTN unterstützen, seine Auswirkungen auf den Planeten zu minimieren und bis 2040 Tag Netto-Null zu erreichen. Die Partner werden an der Dekarbonisierung der Telekommunikationsinfrastruktur des Betreibers arbeiten, die Funkzugangsnetze (RAN), Transportnetze, Speicher und Rechenzentren umfasst. Die Dekarbonisierung des Netzes wird durch einen Mix aus Energieeffizienztechnologien und die Anwendung innovativer grüner Lösungen erreicht.

Informationen zu Huawei TECH4ALL

TECH4ALL ist die langfristige Initiative und der Aktionsplan von Huawei zur digitalen Integration. Mit Hilfe innovativer Technologien und Partnerschaften wurde TECH4ALL entwickelt, um Integration und Nachhaltigkeit in der digitalen Welt zu fördern.

Weitere Informationen zu Huawei TECH4ALL finden Sie auf https://www.huawei.com/en/tech4all.

Folgen Sie uns auf Twitter:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Informationen zur MTN Group

Die MTN Group wurde 1994 gegründet und ist ein führender Betreiber in Schwellenländern mit einer klaren Vision: Wir wollen unseren Kunden eine wagemutige neue digitale Welt bieten. Wir sind von unserer Überzeugung inspiriert, dass jeder die Vorteile eines modernen vernetzten Lebens verdient. Die MTN Group ist an der JSE Securities Exchange in Südafrika unter dem Aktiencode „MTN" notiert. Unsere Strategie ist Ambition 2025: führende digitale Lösungen für Afrikas Fortschritt.

