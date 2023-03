Etihad Airways Engineering geht Partnerschaft mit Ramco Systems ein

Dubai, Vae, und Chennai, Indien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Weiterentwicklung seines digitalen MRO-Weges mit der Ramco Aviation Suite

Etihad Airways Engineering, einer der weltweit führenden Anbieter von Flugzeugwartungs- und Engineering-Lösungen, hat sich mit dem globalen Anbieter von Unternehmenssoftware für die Luftfahrt, Ramco Systems, zusammengetan, um dessen Aviation Suite V5.9 zu implementieren. Das Projekt wurde offiziell auf der MRO Middle East 2023 im Dubai World Trade Centre, Dubai, angekündigt.

Mit Modulen für Vertrags- und Angebotsmanagement, Wartungsplanung, Hangarwartung, Komponentenwartung, Lieferkettenmanagement, Technik, Qualität, digitale Aufgabenkarten, e-Publikationen und Kundenabrechnungen wird die integrierte Aviation Suite von Ramco die verschiedenen Abläufe bei Etihad Airways Engineering optimieren und dem Unternehmen eine einzige Informationsquelle mit Echtzeittransparenz bieten. Darüber hinaus werden die digitalen Tools von Ramco wie die mobilen Ramco Anywhere-Apps, Dashboards und integrierte Kundenportale den Betrieb von Etihad Airways Engineering nahtlos digitalisieren, die Prozesseffizienz verbessern und das Unternehmen dabei unterstützen, papierlos zu werden.

Abdul Khaliq Saeed, CEO von Etihad Airways Engineering, erklärte: „Bei Etihad Airways Engineering setzen wir uns intensiv dafür ein, die Technologien der nächsten Generation in die aktuellen Trends der Luft- und Raumfahrt zu integrieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Durch den Einsatz der hochmodernen Aviation Suite von Ramco wird Etihad Airways Engineering in der Lage sein, innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, die nicht nur ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten, sondern auch unsere Kosten und Durchlaufzeiten durch eine effiziente Ressourcennutzung optimieren werden. Wir sind bereit, die Leistungskraft der Automatisierung mit Ramco zu nutzen."

Etihad Airways Engineering gehört zu ADQ und bietet mit einem Team von rund 2.000 Fachleuten aus der ganzen Welt branchenführende Lösungen für die Flugzeugwartung und -technik an, darunter die Wartung von Flugzeugzellen, die Reparatur von Komponenten, Überholungsdienste und technische Schulungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit seiner Dienstleistungen aus und wird von einer dynamischen Kultur der Exzellenz in allem, was es tut, angetrieben. Es verfügt über große Erfahrung in der Bereitstellung von umfassenden Wartungslösungen für Airbus- und Boeing-Flugzeuge, einschließlich fortschrittlicher Reparaturen von Verbundwerkstoffen, Kabinenüberholung und Komponentenservice rund um die Uhr in seinem Werk, das an den internationalen Flughafen Abu Dhabi angrenzt. In der Anlage kommen modernste Verfahren und Lösungen zum Einsatz, von einer speziellen zentralisierten Planungs- und Steuerungseinrichtung (CPAC) für umfangreiche Wartungsarbeiten bis hin zu automatisiertem Werkzeugmanagement und Live-Dashboards im gesamten Unternehmen zur Überwachung des Fortschritts eines jeden Projekts in Echtzeit.

Etihad Airways Engineering ist das erste Unternehmen im Nahen Osten, das von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) einen erweiterten Part 21J Design Organisation Approval für die umfangreiche Entwicklung und Modifizierung von Kabinen erhalten hat.

P.R. Venketrama Raja, Vorsitzender von Ramco Systems, sagte: „Es ist bemerkenswert, mitzuerleben, wie Ramco Aviation das Vertrauen von renommierten Flugzeugdienstleistern wie Etihad Airways Engineering gewonnen hat. Die Zusammenarbeit zwischen Ramco und Etihad Airways Engineering im Herzen eines der weltweit produktivsten Wachstumsmärkte der Luftfahrt wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Digitalisierung voranzutreiben und die allgemeine betriebliche Effizienz bei Etihad Airways Engineering zu steigern. Wir freuen uns darauf, mit der Aviation Suite der nächsten Generation von Ramco, die mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ausgestattet ist, eine digitale MRO-Reise bei Etihad Airways Engineering aufzubauen."

Mehr als 24.000 Anwender vertrauen auf die Ramco Aviation Suite zur Verwaltung von über 4.000 Flugzeugen weltweit. Mit mehr als 90 Luftfahrtunternehmen an Bord ist Ramco die bevorzugte Lösung für führende Fluggesellschaften, MROs von Drittanbietern, große Heli-Operatoren, führende Verteidigungsorganisationen und große städtische Luftmobilitätsunternehmen auf der ganzen Welt. Die Ramco Aviation Suite ist in der Cloud verfügbar und bietet Zugriff über „Anywhere Apps", was die Unternehmenseffizienz und -agilität erheblich steigert. Ramco verändert das Paradigma der Unternehmenssoftware mit auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen, intelligenter sprachgesteuerter Benutzererfahrung und fortschrittlichen Funktionen wie digitalen Aufgabenkarten, Offline-Wartungsmöglichkeiten, Chatbots, HUBs und kognitiven Lösungen.

Informationen zu Etihad Airways Engineering

Etihad Airways Engineering ist der größte Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) für Verkehrsflugzeuge im Nahen Osten und Teil von ADQ. Das Unternehmen bietet in seinem hochmodernen, 500.000 m² großen Werk in Abu Dhabi, das sich in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens Abu Dhabi befindet, rund um die Uhr Wartungsdienstleistungen an, darunter Konstruktion, fortschrittliche Verbundwerkstoffreparaturen, Kabinenüberholung und Komponentenservice. Das Werk verfügt über 140.000 m² Flugzeugabstellfläche, 66.000 m² große Flugzeughangars und einen speziell konzipierten Hangar, in dem bis zu drei Airbus A380 gleichzeitig untergebracht werden können. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre erfolgreich Wartungsprojekte für Fluggesellschaften aus der ganzen Welt durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.etihadengineering.com Folgen Sie außerdem den neuesten Unternehmensinformationen auf LinkedIn unter http://bit.ly/EYEngLinkedIn.

Informationen zu Ramco Systems:

Ramco ist ein Anbieter von Unternehmenssoftware der nächsten Generation, der den Markt mit seiner mandantenfähigen, cloudbasierten und mobilen Unternehmenssoftware in den Bereichen HR und globale Gehaltsabrechnung, ERP und M&E MRO für die Luftfahrt aufmischt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.ramco.com/product s/aviation-software/.

Folgen Sie Ramco auf Twitter @RamcoSystems / @RamcoAviation und unter https://www.ramco.com/blog.

