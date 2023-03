ZTE veranstaltet das Global Industrial Innovation Forum auf dem MWC 2023 und gestaltet die digitale Innovation

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat am 27. Februar 2023 auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ein Global Industrial Innovation Forum mit dem Thema „Shaping Digital Innovation" veranstaltet. Das Forum umfasst zwei Sitzungen zu den Themen „Future Trends and Opportunities" und „Unleashing New Value", in denen Experten von globalen Telekommunikationsbetreibern, führenden Beratungsagenturen, Eco-Partnern und verwandten Branchen Grundsatzreferate halten und über die neuesten Erkenntnisse, Strategien zur Geschäftsentwicklung und Technologien in bestimmten Bereichen diskutieren.

Zu den Gästen, die an dem Forum teilnehmen und Reden halten, gehören: Xu Ziyang, CEO von ZTE; John Hoffman, CEO der GSMA; George Held, Stabschef der VEON Group; Vikram Sinha, President Director und CEO von Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, Leiter von GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP von ZTE; Spas Velinov, CTO von Yettel Bulgaria EAD; Dr. Terje Jensen, SVP der Telenor Group; Ma Hongbing, GM of Science & Technology Innovation Department von China Unicom; Dr. Bi Qi, Chefexperte von China Telecom; Dr. Bai Gang, VP von ZTE; Hu Junjie, GM of Wireline Marketing von ZTE; Juan David Rodriguez, CTO von America Movil Peru S.A.C; Dr. Rizal Akbar, VP von Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, CEBO von AIS; und Ovens Andrew John, Chief Director of Global Service von ZTE Europe.

Xu Ziyang, CEO von ZTE, hielt eine Begrüßungsrede für das Forum und sagte: „Wir stehen vor der größten digitalen Welle aller Zeiten, die Veränderungen mit sich bringen wird, die wir noch nie zuvor gesehen haben, und mit diesen Veränderungen werden sich auch Chancen ergeben. Um diese Chancen zu nutzen, wird Innovation entscheidend sein. Aus diesem Grund haben wir diese Sitzung ‚Shaping Digital Innovation' genannt. Die digitale Innovation bringt im Wesentlichen in dreierlei Hinsicht Vorteile. Erstens treibt sie die Entwicklung der IKT-Industrie grundlegend voran, erweitert die Grenzen der Kapazität und sichert die Nachhaltigkeit. Zweitens schafft sie neue Werte für die Vertikalen. Indem wir die Kraft der digitalen Innovation freisetzen, können wir sowohl die Effizienz als auch die Rentabilität massiv steigern. Drittens kann sie unendliche Möglichkeiten jenseits unserer Vorstellungskraft erschließen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der digitalen Technologien werden die reale und die digitale Welt immer schneller zusammenwachsen und sich weiterentwickeln und schließlich unsere gesamte Gesellschaft umgestalten. ZTE bleibt offen und engagiert, um Vorteile für unsere Kunden und Partner zu gewährleisten, und will ein digitales und intelligentes Ökosystem für den gemeinsamen Erfolg aufbauen."

Während der Sitzung „Future Trends and Opportunities" hielten eine Reihe von Gastrednern Grundsatzreferate zu den Trends des Jahres 2023 und zu künftigen Geschäftsentwicklungsstrategien, darunter George Held, Stabschef der VEON Group; Vikram Sinha, President Director und CEO von Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, Leiter von GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP von ZTE; Spas Velinov, CTO von Yettel Bulgaria EAD; und Dr. Terje Jensen, SVP der Telenor Group.

Angesichts des unumkehrbaren Trends der digitalen Transformation kann die steigende Nachfrage nach Datenverkehr und Rechenleistung nicht ignoriert werden. Der übergreifende Trend zur grünen Entwicklung steht weltweit unmittelbar bevor. Daher sind die Reaktion auf die Trends der Zeit, die Erkundung der neuen Möglichkeiten der wachsenden digitalen Intelligenz und das Reiten auf den Wellen der globalen technologischen und industriellen Entwicklung zu den wichtigsten Voraussetzungen für den langfristigen Sieg der Unternehmen geworden.

Während der Sitzung „Unleashing New Value" hielten Ma Hongbing, GM of Science & Technology Innovation Department von China Unicom; Dr. Bi Qi, Chief Expert von China Telecom; Dr. Bai Gang, VP von ZTE; Hu Junjie, GM of Wireline Marketing von ZTE; Juan David Rodriguez, CTO von America Movil Peru S.A.C; Dr. Rizal Akbar, VP von Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, CEBO von AIS; und Ovens Andrew John, Chief Director of Global Service von ZTE Europe, hielten Grundsatzreden zu den Themen 5G Growing, Brightening a New Optical Era, Intelligent New Operation and Maintenance, Digital Twin und anderen technischen Bereichen.

Als Digital Native Company arbeitet ZTE intensiv mit globalen Partnern beim Aufbau digitaler Infrastrukturen und der Entwicklung digitaler Industrien zusammen und fördert mit innovativen IKT-Technologien die digitale Intelligenz und die kohlenstoffarme Entwicklung der Industrie. ZTE wird stets an der Geschäftsphilosophie „Einfachheit, Flexibilität und Offenheit für eine Win-Win-Situation" festhalten und sich als „Motor der digitalen Wirtschaft" für die Gestaltung der digitalen Innovation einsetzen.

