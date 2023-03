Ernst-Dziedzic verurteilt (Gift-)Gasangriffe an Mädchenschulen und Universitäten in Iran scharf

Grüne fordern sofortige Untersuchung der Vorgänge in Iran sowie Stellungnahme des iranischen Botschafters in Wien

Wien (OTS) - „Die aktuellen Nachrichten über die offene Gewalt mit diesem brutalen Mittel der Nahrungsmittelvergiftung sowie Giftgasanschläge auf Mädchen und junge Frauen in Bildungseinrichtungen sind absolut unfassbar. Das muss sofort gestoppt werden. Ich fordere die internationale Staatengemeinschaft auf, dringend aktiv zu werden“, sagt die außenpolitische und Menschenrechtssprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic.

Die Lage an Schulen und Universitäten spitzt sich dramatisch zu. Die Giftanschläge auf junge Frauen gelten als Racheakt für die feministische Revolution und Proteste, die von iranischen Frauen angeführt werden. Tausende Schülerinnen sind betroffen und müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Erste Tote wurden vermeldet, etliche befinden sich in kritischem Zustand. „Wir müssen dafür sorgen, dass das iranische Regime hier zur Verantwortung gezogen wird. Im Vorfeld des Weltfrauentags am 8. März beschwören wir die internationale Solidarität und dürfen hier nicht wegsehen“, betont Ernst-Dziedzic.

„Ich fordere eine unabhängige Untersuchung, die in Iran für Aufklärung sorgt und eine klare Ansage der UN, alles zu unternehmen, um diese Brutalität des iranischen Regimes zu stoppen“, sagt Ernst-Dziedzic. Darüber hinaus fordert Ernst-Dziedzic den iranischen Botschafter in Wien dazu auf, Stellung zu beziehen und zu informieren, was dagegen getan wird. „Wir Abgeordnete versuchen seit Wochen von der Botschaft in Wien Antworten bezüglich unserer politischen Patenschaften zu bekommen. Es geht nicht, dass die diplomatische Vertretung schweigt und Parlamentarier:innen ignoriert – damit entzieht sie sich selbst die Legitimation.“

