HUMANA eröffnet neuen Second Hand Store in Döbling

Wien (OTS) - 02.03.2023 - Gestern feierte HUMANA die Eröffnung ihres 16. Second Hand Shops in Wien. In der neuen Filiale in Döbling finden Kunden zukünftig eine große Vielfalt an Damen- und Herrenkleidungsstücken für jeden Anlass.



In den ehemaligen Räumlichkeiten einer Apotheke in der Döblinger Straße 64 im 19. Bezirk haben Second Hand Liebhaber auf einer neu gestalteten Fläche von 100m2 die Möglichkeit, in die Welt der Mode einzutauchen. Die große Auswahl an Second Hand Kleidung reicht von Leder, Pelzen, Trachten, Jeans, Vintage-Originalen aus den 50er-90er Jahren bis hin zu aktuellen Stücken und modernen Basics. Außerdem werden Accessoires aller Art, Schmuck, Schuhe und Taschen angeboten. Neben der saisonalen Auswahl (aktuell Winter- und Frühjahrsmode) gibt es immer auch Passendes für spezielle Anlässe und Umstände wie zum Beispiel Hochzeiten.



Egal ob aus preislicher oder aus nachhaltiger Sicht Second Hand Kleidung liegt immer mehr im Trend. So bietet der Verein für Entwicklungszusammenarbeit HUMANA in Österreich schon seit mehr als 30 Jahren Gebrauchtkleidung zu günstigen Preisen an, die Dank der Kleiderspenden in die HUMANA Container in 7 Bundesländern gesammelt werden kann. Mit den Reinerlösen werden die Entwicklungsprojekte verwirklicht und Akuthilfe geleistet. Heute gibt es 16 HUMANA Second Hand Shops in Wien, 2 Filialen in Graz und eine Filiale in Salzburg.



Die Qualität der Kleiderspenden in den HUMANA Containern in Österreich ist hoch: Extern geprüft können 67,3% der Kleider direkt weitergetragen (Re-Use), 23% als Putzlappen, Dämmwolle oder Fasern recycelt werden und nur 9,7% sind so schadhaft und verschmutzt, dass diese nur mehr thermisch verwertet werden können (Abfallverbrennung). Dank den Kunden und den Spendern erhalten Gebrauchtkleidung und -schuhe unkompliziert ein „zweites Leben“, nützen dem Umwelt- und Klimaschutz, machen Hilfsprojekte möglich und schaffen Arbeitsplätze in der Sammlung und im Verkauf.



Aufgabe des Verein HUMANA ist es Entwicklungshilfe zu leisten: Mit den Mitteln aus den Kleiderspenden werden derzeit Projekte in Südafrika, Namibia, Mosambik, der Demokratischen Republik Kongo sowie in Indien in den Bereichen Bildung, Dorfentwicklung, Gesundheit, Frauenförderung, Kinderhilfe und Landwirtschaft unterstützt. Ziel der HUMANA Österreich Gebrauchtkleidersammlung und des Verkaufs ist es mitzuwirken, die Nutzungsdauer von Bekleidung zu verlängern und Textilien in nachhaltigen Kreisläufen zu verwenden: Second Hand und Re-Use statt Fast Fashion Konsum.



Weitere Informationen zu den HUMANA Shop Filialen und Öffnungszeiten stehen unter www.humana.at bereit. Ebenso die Jahresberichte über die Entwicklungsprojekte und die Sammlung sowie die Verwertungsstudie des Umweltbundesamtes.

