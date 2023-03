CPP Investments schließt sich mit IKAV zusammen, um Aera Energy zu übernehmen

Toronto, Kanada und Hamburg, Deutschland, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft wird Aera Energy in die Lage versetzen, die Kohlenstoffintensität weiter zu reduzieren und die Entwicklung von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie anderer neuer Technologien zu unterstützen.

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) wird mit der internationalen Vermögensverwaltungsgruppe IKAV zusammenarbeiten, um den kalifornischen Energieerzeuger Aera Energy LLC zu übernehmen.

Im September 2022 kündigte IKAV, das über umfassende Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt und auch bei der Verwaltung von Vermögenswerten aus dem Bereich der konventionellen Energie in den USA erfolgreich ist, Pläne zur Übernahme von Aera Energy an. CPP Investments, einer der weltweit größten institutionellen Investoren, hat vereinbart, einen Anteil von 49 % an Aera Energy von IKAV zu erwerben. Aera Energy wurde als Joint Venture zwischen Shell und ExxonMobil gegründet und ist der zweitgrößte Öl- und Gasproduzent Kaliforniens, auf den fast 25 % der Produktion des US-Bundesstaates entfallen.

IKAV, CPP Investments und Aera Energy sind sich darüber im Klaren, dass die Bewältigung der komplexen Herausforderung des Klimawandels Innovationen in der gesamten Weltwirtschaft in erheblichem Umfang erfordern wird. CPP Investments und IKAV beabsichtigen, Aera dabei zu unterstützen, seine Bemühungen zur Energiewende mit der Notwendigkeit abzuwägen, den konventionellen Energiebedarf von Kalifornien weiter zu bedienen, indem sie in ein Portfolio erneuerbarer Energien investieren, das den bestehenden Betrieb von Aera unterstützen wird. Im Laufe der Zeit werden auf dem gesamten Landbesitz von Aera erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, während ausgewählte alte Öl- und Gasinfrastruktur für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung umgerüstet werden soll.

Constantin von Wasserschleben, Vorsitzender von IKAV, kommentiert: „Wir sind mit CPP Investments einer Meinung in unserem Engagement für einen reibungslosen und nachhaltigen Übergang zu erneuerbaren Energien. Indem wir bei Aera eine Energielösung liefern, die das Wachstum der erneuerbaren Energien mit dem sicheren und verantwortungsvollen Betrieb konventioneller Energieanlagen verbindet, gehen wir die richtigen Schritte, um den Energiebedarf Kaliforniens mit seinen zukünftigen Klimazielen in Einklang zu bringen."

Bruce Hogg, Managing Director, Head of Sustainable Energies at CPP Investments, kommentiert: „Unsere Investition in Aera Energy steht im Einklang mit einer Reihe von Investitionen, die wir getätigt haben und die Kalifornien beim Übergang zu einer sicheren, umweltfreundlichen Energieversorgung helfen und gleichzeitig langfristige, risikoangepasste Renditen für den CPP Fund liefern werden. CPP Investments ist davon überzeugt, dass die Reduzierung von Emissionen und die Umgestaltung von Unternehmen im Energiesektor im Rahmen der Umstellung der gesamten Wirtschaft zu starken Renditen für langfristige Investoren führen kann. Die Partnerschaft mit einem gleichgesinnten Investor wie IKAV bietet eine hervorragende Gelegenheit, diesen Investitionsansatz zur Dekarbonisierung in die Tat umzusetzen."

Erik Bartsch, Präsident und CEO von Aera Energy, kommentiert: „Wir freuen uns über die gemeinsame Beteiligung von IKAV und CPP Investments an Aera Energy. Es zeigt uns, dass sie an die Notwendigkeit glauben, den Energiebedarf der Kalifornier für die nächsten Jahrzehnte zu decken, und dass sie Vertrauen in unsere Fähigkeit haben, innovative Lösungen zu liefern, die dem Staat helfen werden, seine ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Aera wird weiterhin die kalifornische Wirtschaft vorantreiben und unsere Werte der außergewöhnlichen Fürsorge für Menschen und Umwelt leben. Wir setzen uns auch weiterhin für die Prinzipien ein, die uns zu einem Arbeitgeber der Wahl und zu einem geschätzten Partner in den Gemeinschaften machen, in denen wir leben und arbeiten."

Informationen zu IKAV

IKAV ist ein internationaler Vermögensverwaltungskonzern mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, den USA und Frankreich. Die Gruppe wurde 2010 gegründet. Sie bietet institutionellen Investoren Investmentlösungen, die eine breite Palette von Infrastrukturenergieanlagen umfassen, darunter Solarenergie, konzentrierte Solarenergie, Wind, Energieeffizienz, Geothermie, Wärmekraftwerke und vorgelagerte Anlagen. IKAV ist ein Buy-and-Hold-Investor mit einem vertikal integrierten Geschäftsmodell, um sein Investment-Portfolio zu optimieren und seine Vermögenswerte in den kommenden Jahrzehnten mit der globalen Netto-Null-Strategie in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf ikav.com.

Informationen zu CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Dream™) ist eine professionelle Investmentmanagementorganisation, die den Fonds im besten Interesse der 21 Millionen Betragszahler und Begünstigten des Canada Pension Plan verwaltet. Um diversifizierte Vermögensportfolios aufzubauen, werden weltweit Investitionen In öffentliche Aktien, private Aktien, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Anlagen getätigt. CPP Investments hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo und Sydney. Das Unternehmen wird unabhängig vom Canada Pension Plan und vom kanadischen Staat geführt und verwaltet. Der Fonds belief sich zum Jahresende am 31. Dezember 2022 auf 536 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf www.cppinvestments.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

Informationen zu Aera Energy LLC

Aera Energy ist ein kalifornisches Unternehmen und ein langjähriger Marktführer in der Energiebranche mit einem Anteil von fast 25 Prozent an der Ölproduktion des US-Bundesstaates. Das 1997 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bakersfield. Es ist bekannt für hervorragende Sicherheits- und Umweltleistung, innovative Geschäftspraktiken, die Anwendung modernster Technologie, eine dynamische Unternehmenskultur und ist ein geschätzter Partner in der Gemeinschaft. Der Betrieb konzentriert sich auf das San Joaquin Valley und ein Großteil der Erdölproduktion von Aera kommt aus Kern County. Aera unterhält außerdem aktive Ölfelder in den Bezirken Ventura, Monterey und Fresno. Weitere Informationen finden Sie auf www.aeraenergy.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

