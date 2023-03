Am 6. März ab 20.15 Uhr in ORF 1: Doppelfolge „Der Schwarm“ und danach die Doku „Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“

Start für internationales achtteiliges Serien-Event, Fortsetzung folgt am 7. und 8. März; weiters: „Der Schwarm – Der Talk“

Wien (OTS) - Weltweit häufen sich mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane: Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Ein bisher unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalhänge in den Meeren und löst Tsunamis aus, und von den Küsten her verbreitet sich im Trinkwasser ein tödlicher Erreger. Immer mehr Menschen auf der Welt geraten in Lebensgefahr! Basierend auf Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller entstand „Der Schwarm“ als internationale TV-Koproduktion, bei der die österreichische Regisseurin Barbara Eder für vier von acht 45-minütigen Folgen im Regiesessel Platz nahm. Der achtteilige Serien-Event startet am Montag, dem 6. März 2023, mit einer Doppelfolge um 20.15 und 21.05 Uhr, danach steht um 21.55 Uhr die Dokumentation „Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ auf dem Programm. Als Teil der hochkarätigen Besetzung sind u. a. Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takehiro Hira, Klaas Heufer-Umlauf, Oliver Masucci und – aus Österreich – Eidin Jalali, Franziska Weisz sowie Andrea Guo zu sehen.

Showrunner Frank Doelger („Game of Thrones“) und Frank Schätzing haben den Roman gemeinsam zur Serie adaptiert. Die Drehbücher stammen von den Autoren Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt und Michael A. Walker. Ihnen zur Seite standen als Fachberater die Polar-und Tiefseeforscherin Prof. Dr. Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut und Dr. Jon Copley, Professor of Ocean Exploration von der University of Southampton. Luke Watson (Folgen 1 und 2) und Philipp Stölzl (Folgen 7 und 8) übernahmen ebenfalls die Regie der High-End-Produktion.

Folge 1 (Montag, 6. März 2023, 20.15 Uhr, ORF 1)

Meeresbiologin Charlie Wagner (Leonie Benesch) wird auf einen Außenposten auf den Shetland-Inseln versetzt. Bei einer Kontrollfahrt entdeckt Charlie große Mengen Methaneis an der Wasseroberfläche, das sich für gewöhnlich nur in großer Tiefe am Meeresboden befindet. Und weitere seltsame Zwischenfälle ereignen sich in verschiedenen Regionen der Welt: Während ein Fischer in Peru durch einen Fischschwarm ums Leben kommt, lassen in Kanada, vor Vancouver Island, die Buckel- und Grauwale auf sich warten. Als ein Orca tot am Strand gefunden wird, der zuvor ein Fischerboot angegriffen haben soll, ist der Walforscher Leon Anawak (Joshua Odjick) beunruhigt. Schließlich kehren die Wale doch noch in großer Zahl zurück und Leon fährt mit seinem Boot hinaus. Auch seine gute Freundin Lizzie (Elizabeth Kinnear) startet einen Trip mit ihrem Ausflugsschiff voller Touristinnen und Touristen. Niemand ahnt, welches Verhalten die Tiere an den Tag legen werden.

Folge 2 (Montag, 6. März 2023, 21.05 Uhr, ORF 1)

An der französischen Atlantikküste stirbt der Chefkoch eines Luxusrestaurants qualvoll, nachdem ihm beim Zubereiten eines Hummers Flüssigkeit aus dem Tier ins Gesicht spritzt. Die renommierte Molekularbiologin Cécile Roche (Cécile de France) versucht, der Ursache für den Todesfall auf die Spur zu kommen. Als weitere Personen, die mit der Flüssigkeit aus dem Hummer in Kontakt kamen, sterben, kommt ihr ein schrecklicher Verdacht. Zur gleichen Zeit geht in der Norwegischen See der Wissenschafter Dr. Sigur Johanson (Alexander Karim) an Bord des Forschungsschiffs Thorvaldson. Seine Bekannte Tina Lund (Krista Kosonen) hat ihn im Namen der norwegischen Ölfirma Hovedstad mit einem Gutachten beauftragt: Sigur findet im geplanten Erschließungsgebiet am Meeresboden Eiswürmer. Diese sind ungewöhnlich groß und vermehren sich schnell. Charlies Freundin und Kommilitonin Jess (Andrea Guo), die an Bord eines anderen Forschungsschiffes, der Juno, arbeitet, schickt eine Nachricht an Charlie – doch die kommt nicht an.

„Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ (Montag, 6. März, 21.55 Uhr, ORF 1)

Haie und Quallenschwärme attackieren Schwimmer, ungewöhnlich aggressive Wale versenken ganze Schiffe und Wurmkolonien lösen Tsunamis aus. In der fiktionalen Serie nach dem Frank-Schätzing-Bestseller „Der Schwarm“ bedrohen intelligente Lebensformen aus dem Meer die Menschheit. Ist das alles reine Fiktion? Wie gefährlich sind die Bewohner der Ozeane tatsächlich? Viele der rätselhaften Phänomene, die in der Serie vorkommen, sind nah an der Realität. Der ORF-Radio- und -Fernsehmoderator, Meteorologe und Geophysiker Sigi Fink führt als Host durch die Sendung und erklärt, was die Meeresforschung heute alles unternimmt, um mehr über die Ozeane zu erfahren und sie zu schützen. Die ORF-1-Doku (eine Produktion des ZDF, ORF-Bearbeitung: Susanne Kainberger) zeigt die wissenschaftlichen Hintergründe zur Serie.

Die weiteren Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 7. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 3

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 4

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 5

Mittwoch, 8. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 6

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 7

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 8

22.55 Uhr: Der Schwarm – Let’s talk

„Der Schwarm“ ist eine internationale Koproduktion des ZDF mit Intaglio Films und ndF International Production, gefördert durch Creative Europe Programme of the European Union, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, Belgian und Italian Tax Credit in Koproduktion mit Viaplay Group, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, ORF und SRF.

Alle Folgen von „Der Schwarm“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand – jeweils in der deutschen Version, in Originalfassung sowie als Audio-Deskription – bereitgestellt.

