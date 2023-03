Ernst-Dziedzic: Workshop „queerfacts“ ist großartiges Angebot für junge Menschen – Sensibilisierung kann nicht früh genug beginnen

Grüne begrüßen Bekämpfung von Hass und Hetze gegen die LGBTIQA*-Community

Wien (OTS) - „Die Identitätsfindung junger Menschen sollte in einer sicheren Umgebung stattfinden können und daher ist es fantastisch, dass jetzt ab dem 1. März Bildungseinrichtungen die Möglichkeit haben, sich für den Workshop „queerfacts“ anmelden zu können“, sagt die Sprecherin der Grünen für LGBTIQA*, Ewa Ernst-Dziedzic, und ergänzt: „Ich begrüße den so wichtigen Workshop „queerfacts“, um Hass und Hetze gegen die LGBTIQA*-Community zu bekämpfen, ausdrücklich. Ich bedanke mich bei Bundesminister Johannes Rauch für die Unterstützung von 260.000 Euro aus dem Sozialministerium. Präventivmaßnahmen in Schulen gegen Hass und Hetze an der LGBTIQA*-Community sind immens wichtig, Sensibilisierung und Aufklärung können nicht früh genug beginnen“.

„Es freut mich umso mehr, dass hier als Kooperationspartner:innen HOSI Wien, HOSI Salzburg, RosaLila PantherInnen und FLAGincluded als LGBTIQA*-Expert:innen mit jahrelanger Erfahrung die so essenzielle Präventionsarbeit mit jungen Menschen durchführen werden“, meint Ernst-Dziedzic.

Laut dem Jahresbericht 2021 „Hate Crime in Österreich“ wurden 2021 insgesamt 402 Straftaten auf LGBTIQA*-Personen verübt und zur Anzeige gebracht. Die Dunkelziffer werde höher geschätzt, zeigt sich Ernst-Dziedzic besorgt - der Bericht für 2022 wurde noch nicht veröffentlicht.

