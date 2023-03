BMKÖS/Mayer: Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 vergeben

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Große Kunst für junge Leserinnen und Leser“

Wien (OTS) - Mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis werden aus der Werkstatt österreichischer Autor:innen und Illustrator:innen bzw. österreichischer Verlage vier Bücher mit jeweils 6.000 Euro prämiert sowie weitere sechs Titel als Leseempfehlung ausgezeichnet.

Die vier Hauptpreise des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023, dotiert mit jeweils 6.000 Euro, gehen heuer an:

Melanie Laibl, Nele Brönner: „Superglitzer“, Luftschacht Verlag 2022

Heinz Janisch, Michael Roher: „Schneelöwe“, Tyrolia Verlag 2022

Elisabeth Etz, Nini Spagl: „Ein Baum kommt selten allein“, Leykam Verlag 2022

Michael Hammerschmid, María José de Tellería: „wer als erster“, Jungbrunnen Verlag 2022

Folgende sechs Titel hat die Jury als besonderen Lese-Tipp für die Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 ausgewählt:

Nadine Kappacher: „Das Wort mit Sch…“, Tyrolia Verlag 2022

Lena Hesse: „Das kleine Unsichtbar“, Edition Nilpferd im G&G Verlag 2022

Michael Stavarič, Stella Dreis: „Piepmatz macht Wald aus euch!“, Leykam Verlag 2022

Lena Raubaum, Clara Frühwirth:“ Worauf wartest du noch?“, Tyrolia Verlag 2022

Leonora Leitl: „Kaiserschmarrn. Mein genialer Sommer mit Ziege“, Kunstanstifter 2022

Andrea Karimé, Raffaela Schöbitz: „Planetenspatzen“, Picus Verlag 2022

„Unsere Jury hat heuer bei der Auswahl der zehn Kinder- und Jugendbücher, die mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 ausgezeichnet werden, besonderes Augenmerk auf Bücher für das junge Leserpublikum gelegt. Wenn man in diesen Büchern blättert, gerät man leicht ins Schwärmen, denn jedes der zehn ist auf seine ganz besondere Weise einzigartig. Da wird mit grellen Neonfarben genauso gearbeitet wie mit blauem Kugelschreiber gezeichnet, da kann man sein ‚inneres Tier‘ entdecken, sprachspielerischen Gedichten inmitten wunderbarer Illustrationen begegnen oder geballtes Wissen über den Wald finden, aufregend aufbereitet und liebevoll illustriert. Das sind Bücher zum Lesen und Vorlesen, Betrachten und Nachdenken, zum Staunen, Mitmachen und Spaß haben. Große Kunst für junge Leserinnen und Leser!“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.



Mit der Auszeichnung wolle das Kunst- und Kulturministerium den Schöpfer:innen dieser Werke jene Anerkennung und Wertschätzung geben, die ihnen aufgrund ihrer Kreativität und künstlerischen Arbeit gebühre, so Mayer. „Aber auch den Verlegerinnen und Verlegern wird mit dem Preis für ihr Engagement und ihren Einsatz gedankt. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich zum Kinder- und Jugendbuchpreis des Jahres 2023 und wünsche ihnen viel Erfolg und viele begeisterte Leserinnen und Leser.“

Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis wird seit dem Jahr 1955 von der Republik Österreich als Literaturpreis einmal jährlich für Bücher österreichischer Verlage und für Bücher österreichischer Künstler:innen verliehen. 2023 wurden insgesamt 90 Titel von 39 Verlagen eingereicht. Jury: Veronika Kyral, Heidi Lexe, Klaus Nowak, Simone Weiss, Elisabeth Wildberger.

Die Verleihung der Preise findet am 23. Mai 2023, um 11 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt statt.



Um alle ausgezeichneten Bücher noch bekannter zu machen und Kinder und Jugendliche zum Lesen zu animieren, bietet der Österreichische Buchklub der Jugend allen Schulen bundesweit Bücherkoffer an, die Schüler:innen die Gelegenheit geben, sich mit den prämierten Büchern auseinanderzusetzen.



