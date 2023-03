Do-what-you-love: EU unterstützt 100 Ideen aus Salzburg und Bayern

Nur mehr wenige Plätze. Anmeldeschluss 5. März 12.00 Uhr. Das Do-what-you-love-Programm von COWORKINGSALZBURG startet.

Salzburg/Traunstein/Freilassing (OTS) - Es sind Socken für Pferde, eine künstliche Intelligenz, die Nachwuchsfußballern Feedback gibt oder ein Videocallcenter für Menschen mit Höreinschränkungen - diese und etwa 80 weitere Ideen wurden am 10. Februar beim Infoabend zum Do-what-you-love (kurz: DWYL) Programm im COWORKINGSALZBURG in weniger als einer Minute vorgestellt.

Für genau 100 Ideen hat Romy Sigl in ihrem Programm Platz. 10 Plätze sind noch zu vergeben. Im kommenden Jahr sollen diese 100 Ideen gezielt weiterentwickelt werden. “Wenn wir in zehn Jahren zurückschauen, dann möchte ich sagen, dass wir insgesamt 1000 Ideen ein Umfeld geboten haben, in dem sie wachsen und vielleicht sogar Wirklichkeit werden konnten.”

Beim DWYL-Programm sind Einfälle aller Art willkommen. Mit ihrer Initiative will Sigl nicht unbedingt skalierbare Startups am Fließband produzieren, die dann in wenigen Jahren millionenschwer verkauft werden: “Startups dürfen, müssen dabei aber nicht entstehen. Ich will, dass sich die Menschen mit leuchtenden Augen einem Vorhaben widmen - und mit dem Ergebnis vielleicht sogar gesellschaftlichen Nutzen stiften.”

Weil auch die EU Gefallen an Sigls Programm findet, wird das DWYL-Programm im Rahmen einer Euregio Interreg Förderung kofinanziert. “Damit sollen Ideen aus Salzburg und Projekte aus dem angrenzenden Bayern sowie der grenzüberschreitende Austausch ihren Platz im DWYL-Programm finden” , erklärt Euregio Regionalmanagerin Andrea Folie: “Grenzüberschreitende Kooperationen sind der Schlüssel, um unseren Regionalraum in eine nachhaltige Zukunft zu führen. ”

Die monatlich stattfindenden Veranstaltungen des DWYL-Programms finden daher in Bayern als auch in Salzburg statt. Programmstart ist am 10. März 2023. Buchbar ist ein Platz im DWYL-Programm gegen eine einmalige Gebühr von 50 Euro. www.dwyl.at

Anmeldung zum DWYL-Programm Bis zum 5. März 2023 um 12:00 Uhr möglich. Jetzt deine Idee einreichen!

