I leb‘ für mein‘ Verein! BILLA launcht die erste Community-Kampagne für Amateursportvereine in Österreich

Wien (ots) - Loyale Kunden wertzuschätzen und deren Treue zu belohnen ist ein zentrales Ziel von BILLA und BILLA PLUS. Loyalty-Kampagnen sind ein optimales Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Sie bieten den Kunden einen echten Mehrwert, wirken dabei gleichermaßen verkaufsfördernd und haben einen positiven Effekt auf die Markenwahrnehmung. Die besondere Form der Community-Kampagnen ermöglicht durch das Sammeln für eine ganze Community, eine noch größere Reichweite und Aufmerksamkeit.

Der Loyalty Spezialist tcc und BILLA und BILLA PLUS setzen gemeinsam erstmalig in Österreich eine Community-Kampagne für Amateur-Sportvereine um

Im Zeitraum vom 2. März bis zum 6. Mai 2023 erhalten die Kund:innen je 15 Euro Einkaufswert pro Los und sammeln diese für ihren Lieblings-Amateursportverein

So funktioniert die Community-Kampagne „I leb' für mein' Verein!“

Mit „I leb' für mein' Verein!“ sind BILLA und BILLA PLUS First-Mover in Österreich. Die Community-Kampagne richtet sich an österreichische Amateursportvereine und hat das Ziel, diese mit attraktiven Gratis-Prämien zu unterstützen.

Im Zeitraum vom 2. März bis zum 6. Mai 2023 erhalten die Kund:innen je 15 Euro Einkaufswert pro Los und sammeln diese für ihren Lieblings-Amateursportverein. Die Spende der Lose an den Verein erfolgt ganz einfach durch Scannen des QR-Codes. Die Lose können dann von den teilnehmenden Vereinen in Gratis-Prämien eingetauscht werden. Das Prämien-Sortiment besteht aus mehr als 100 hochwertigen Marken-Prämien – von Sportbekleidung über Trainings-Geräte bis hin zum Smart-TV oder Gas-Griller fürs Vereinsfest. Die Prämien wurden gemeinsam mit etablierten Partnern aus dem Vereinssport ausgewählt – ganz nach dem Motto: „Von Vereinen für Vereine“. Ob klein oder groß, für jeden Verein ist etwas dabei.

Lokales Engagement mit sozialem Mehrwert

Knapp 3 Millionen Menschen in Österreich sind Mitglieder in einem Sportverein oder engagieren sich ehrenamtlich im Nachwuchssport. Ihr Einsatz prägt die österreichische Sportlandschaft und ist eine wichtige gesellschaftliche Stütze für alle Altersgruppen. Mit „I leb' für mein' Verein!“ haben BILLA und BILLA PLUS eine Community-Kampagne ins Leben gerufen, die den unschätzbaren Wert unserer österreichischen Sportvereine, das Wir-Gefühl jedes einzelnen Mitglieds und den Zusammenhalt im Sport hochhält und würdigt.

„Der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein hohes Gut – ehrenamtliche Vereine spielen für das Wir-Gefühl gerade in herausfordernden Zeiten eine verbindende Rolle. Mit unserer Kampagne “I leb' für mein' Verein!“ haben wir gemeinsam mit unserer Partner-Agentur tcc eine Kampagne kreiert, die das Engagement der ehrenamtlichen Vereine in Österreich ins Rampenlicht stellt. Wir freuen uns über die gute und professionelle Zusammenarbeit mit tcc und die gelungene Kampagne, die auch unsere Kund:innen in den kommenden Monaten überraschen wird“, so Harald Mießner, Vorstand BILLA Vertrieb.

Eine Kampagne mit Innovationscharakter

Als weltweiter Anbieter von Marketing-Kampagnen zur Stärkung und Festigung von Kundenloyalität ist tcc Experte in der Umsetzung solcher Community-Kampagnen. „Für ein gemeinsames Ziel zu sammeln, lokale Communities zu unterstützen und gemeinsame Erfolge zu feiern, schafft eine emotionale Verbindung zwischen allen Beteiligten, BILLA, den Kund:innen und den Amateursportvereinen. Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnliche Kampagne mit BILLA und BILLA PLUS umsetzen zu können. Mit „I leb' für mein' Verein!“ nimmt BILLA eine Vorreiterrolle im österreichischen Lebensmitteinzelhandel ein“, so Matthias Toff, Client Director tcc.

Die Community-Kampagne „I leb' für mein' Verein!“ wird mit einem aufmerksamkeitsstarken TV-Spot eingeläutet, in dem das freundliche Maskottchen „Ferdl“ alle Amateursportler unter dem Motto „jedes Los bringt’s!“ zum großen Lose-Sammeln einlädt. Bis 3. Juni 2023 können registrierte Amateursportvereine ihre ausgewählten Gratis-Prämien bestellen. Alle Infos zur Aktion unter billa.at/meinverein

