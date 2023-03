AVISO - Pressegespräch Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur

Der Künstlerische Leiter, Christoph Gurk, stellt erste Kooperationsprojekte und die neue Kuratorin für Bildende Kunst vor.

St. Pölten (OTS) - Wir freuen uns, Sie zu einem Pressegespräch einzuladen:



Montag, 20. März 2023, 10.00 Uhr

Ort: Café der Bühne im Hof, Linzer Straße 18, 3100 St. Pölten



Ihre Gesprächspartner:innen am Podium:



Christoph Gurk, Künstlerischer Leiter Tangente St. Pölten



Joanna Warsza, Kuratorin für Bildende Kunst, Tangente St. Pölten; zuletzt Co-Kuratorin des polnischen Pavillons der Biennale Arte 2022 in Venedig

Aviel Cahn, Generaldirektor des Grand Théâtre de Genève, designierter Intendant der Deutschen Oper Berlin

Bettina Masuch, Künstlerische Leiterin am Festspielhaus St. Pölten

Marie Rötzer, Künstlerische Leiterin am Landestheater Niederösterreich



Videobotschaften von Milo Rau (Künstlerischer Leiter des NTGent, designierter Intendant der Wiener Festwochen) und Fiston Mwanza Mujila (Dichter, Schriftsteller und Vermittler).

Anwesend sind außerdem die Verantwortlichen für die Stadtprojekte der Tangente St. Pölten, Magdalena Chowaniec und Muhammat Ali Baş, sowie Andreas Fränzl (Kurator Kulturdialog!).



Moderation: Erna Cuesta



Die Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur findet von 30. April bis 6. Oktober 2024 statt.



Wir bitten um Anmeldung:

suzie.wong@tangente-st-poelten.at

Tel: +43 (0) 664 60499 337



Rückfragen & Kontakt:

Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur

Suzie Wong

Tel: suzie.wong @ tangente-st-poelten.at

+43 (0) 664 60499 337



Ludwig-Stöhr-Straße 7

A-3100 St.Pölten

www.tangente-st-poelten.at