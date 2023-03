Forschungsjahr im Parlament startet

Wissenschaftler:innen können bis 23. April ihre Ideen zur Weiterentwicklung der Demokratie einreichen

Wien (PK) - Parlamentsforschung in unmittelbarer Nähe zum Forschungsobjekt, dem Parlament: Unter dieser Prämisse lädt die Parlamentsdirektion ab sofort Wissenschaftler:innen aus allen Disziplinen ein, innovative Projektideen zur Weiterentwicklung der parlamentarischen Demokratie einzureichen. Auch Nachwuchswissenschaftler:innen können sich an diesem "Forschungsjahr im Parlament" beteiligen. Bis 23. April 2023 sind Einreichungen an parlamentsforschung @ parlament.gv.at möglich. Der:die ausgewählte Wissenschaftler:in wird am 26. Juni 2023 beim "Österreichischen Tag der Parlamentsforschung 2023" vorgestellt.

Austausch zwischen Wissenschaft und Parlament

Wissensressourcen des österreichischen Parlaments wie die "Digitale Bibliographie Parlamentsforschung" bzw. die Bibliothek und das Archiv stehen dem:der auf Grundlage seiner:ihrer Einreichung ausgewählten Wissenschafter:in für die Forschungsarbeit zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Wissensbestände ebenfalls weiterentwickelt. Außerdem nimmt der Austausch mit Expert:innen der Parlamentsdirektion, von denen der:die Wissenschafter:in unterstützt wird, eine zentrale Rolle im "Forschungsjahr im Parlament" ein. Getragen wird die Ausarbeitung des Forschungsprojekts ab Herbst 2023 durch einen einjährigen Werkvertrag in der Höhe von insgesamt 15.600 €.

Außerdem wird die Parlamentsdirektion die Ergebnisse der Forschungsarbeit auf ihren Kanälen veröffentlichen und im Rahmen des "Österreichischen Tags der Parlamentsforschung 2024" präsentieren. Die Anforderungen für Einreichungen sind im Call zum "Forschungsjahr im Parlament" beschrieben. Fragen dazu richten Sie bitte an parlamentsforschung @ parlament.gv.at. Weitere Details sind am Webportal des Parlaments unter "Parlamentsforschung " abrufbar. (Schluss) rei/red

