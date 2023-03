Awareness-Monat Multiples Myelom: Vortragsabend am 27. März in Wien und online

Neues zum Multiplen Myelom: Ein Update für Betroffene und Interessierte

Wien (OTS) - Bewusstsein schaffen und informieren: Der Monat März steht ganz im Zeichen des Multiplen Myeloms, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Anlässlich des Awareness-Monats lädt der Verein Leben mit Krebs am Montag, 27. März 2023, ab 17 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung für Betroffene und Interessierte im Apothekertrakt Schloss Schönbrunn in Wien bzw. online per Livestream (Anmeldung erforderlich).

Erfahren Sie von namhaften Expert:innen wie Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek, Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Maria Krauth und Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna (AKH/MedUni Wien) sowie OÄ Dr. Eva-Maria Autzinger (Barmherzige Schwestern Wien), welche neuen Medikamente, Behandlungsansätze und Therapiemöglichkeiten beim Multiplen Myelom die besten Erfolge versprechen. Im Anschluss an die Vorträge haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Wann: Montag, 27. März 2023, 17.00 - 19.00 Uhr

Wo: Apothekertrakt Schloss Schönbrunn, Meidlinger Tor, Grünbergstrasse, 1130 Wien oder Teilnahme per Livestream

Hier das Programm:

Begrüßung

Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins "Leben mit Krebs"

Neue Behandlungsansätze bei neu diagnostizierten Patient:innen

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Maria Krauth, Universitätsklinik Innere Medizin I, MedUni Wien/AKH Wien

Behandlungsoptionen für Rezidivpatient:innen

OÄ Dr. Eva Maria Autzinger, 1. Medizinische Abteilung für Onkologie und Hämatologie, Barmherzige Schwestern Wien

Bewegung und Training bei Patient:innen mit Multiplen Myelom

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MMSc, MBA, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, MedUni Wien/AKH Wien

Diskussion und Fragen

Anmeldung erforderlich unter https://bit.ly/Myelom2023. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Vorträge des Abends sowie den Link zum Livestream finden Sie auf: http://www.leben-mit-krebs.at

Im Anschluss an die Vorträge haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Datum: 27.03.2023, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Apothekertrakt Schloss Schönbrunn, Online Teilnahme per Livestream auch möglich

Meidlinger Tor, Grünbergstrasse, 1130 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/Myelom2023

