Bestandsaufnahme am Gebrauchtwagenmarkt: Das kosten beliebte Modelle derzeit auf willhaben

Österreich (OTS) - Gespannt blicken die heimische Automobilbranche aber auch zahlreiche private Verkäuferinnen und Käuferinnen auf die aktuelle Markt- und Preisentwicklung im Fahrzeugbereich. Denn: In jüngerer Vergangenheit hatte das Ausbleiben der Auslieferung zahlreicher Neuwagen spürbar an sehr vielen als gegeben gewähnten „Branchengesetzen“ gerüttelt. willhaben ist dem aktuellen Stand der Dinge am Gebrauchtwagenmarkt auf den Grund gegangen und hat sich die Preise der beliebtesten Autos der ÖsterreicherInnen mit Erstzulassungsjahr 2022 oder 2021 sowie maximal 100.000 Kilometern auf dem Tacho angesehen. Dabei wurden tausende Anzeigen, die im vergangenen halben Jahr im Auto- und Motor-Bereich von willhaben online gingen, ausgewertet und die entsprechenden Durchschnittsangebotspreise berechnet. Insgesamt wurden dabei mehr als 20 Modelle unterschiedlichster Marken genauer untersucht.

E-Autos preislich im Spitzenfeld

Rein elektrisch betriebene Autos knackten beim Fahrzeugbestand hierzulande laut Statistik Austria 2022 erstmals die 100.000er Marke, das entspricht einer Verfünfzigfachung im vergangenen Jahrzehnt. Dabei sind viele elektrische Modelle preislich eher im gehobenen Segment zu finden: Die Spitzenreiter unter den ausgewerteten Elektroautos sind mit durchschnittlich jeweils rund 92.000 Euro derzeit der Audi e-tron sowie der BMW iX – jeweils mit Erstzulassungsjahr 2022. Für einen Ford Mustang Mach-E (Erstzulassungsjahr 2022) muss man aktuell knapp 66.000 Euro kalkulieren. Das Tesla Model Y kommt auf durchschnittlich rund 62.000 Euro, gefolgt vom VW ID.4 (etwa 61.000 Euro) und dem Hyundai Ioniq 5 (ca. 59.000 Euro) – alle drei mit Erstzulassungsjahr 2022. Für deutlich weniger Budget bieten beispielsweise ein Renault Zoe (EZ 2022 / ca. 36.000 Euro) oder ein Cupra Born (EZ 2022 / ca. 46.000 Euro) einen Einstieg in die Elektromobilität an.

Die Preise im gehobenen Segment

Im Ranking folgen auf preisintensive E-Autos beispielsweise die Mercedes C-Klasse (EZ 2022 / Diesel / rund 53.000 Euro bzw. EZ 2022 / Benzin / ca. 52.000 Euro), die 3er-Reihe von BMW (EZ 2022 / Diesel / rund 52.000 Euro) oder auch der VW Tiguan mit Erstzulassungsjahr 2022 und rund 45.000 Euro benötigter Investitionssumme. Ein Skoda Octavia (EZ 2022 / Diesel) kommt im Moment auf rund 37.000 Euro, ein Audi A3 (EZ 2022 / Diesel) ist um etwa 35.000 Euro, ein VW Golf (EZ 2022 / Diesel) oder auch ein Opel Astra (EZ 2022 / Diesel) sind um durchschnittlich 34.000 Euro zu haben.

Günstigere Alternativen derzeit: Dacia Sandero, Fiat 500 oder Seat Ibiza

Mit rund 14.000 Euro ist der Dacia Sandero (EZ 2021 / Benzin) gemäß der für die Analyse gewählten Kriterien der günstigste junge Gebrauchte in der Auswertung. Es folgen der Fiat 500 sowie der Seat Ibiza, beide ebenso Benziner und Erstzulassungsjahr 2021, um je rund 16.000 Euro. Unter allen Fahrzeugen der Auswertung mit dem Jahr 2022 als Datum in der Zulassung, ist ebenso der Dacia Sandero am preiswertesten zu haben. Der Benziner kommt mit diesen Eckdaten auf etwa 16.000 Euro. Ein 2022 zugelassener Fiat 500 wurde im Schnitt um etwa 18.000 Euro, ein 2022er Toyota Yaris um ca. 19.000 Euro angeboten – beides Benziner. Für einen jungen Skoda Fabia (EZ 2022 / Benzin) benötigt man aktuell ein Budget von rund 20.000 Euro, ein KIA Ceed schlägt als 2022er-Benziner mit rund 23.000 Euro zu Buche. Für einen 2022er Ford Focus (Benzin) muss man rund 26.000 Euro kalkulieren.

Über die Auswertung

Für einen möglichst repräsentativen Vergleich wurden im Zuge der Auswertung ausschließlich Gebrauchtwagen mit einer Erstzulassung aus den Jahren 2022 oder 2021 herangezogen. Die Ausgangslage für die Modellauswahl bildeten in Österreich aktuell sehr beliebte Fahrzeuge. Um statistische Ausreißer zu minimieren, wurde für die Erhebung eine Mindestanzahl an Fahrzeugen pro Modell, eine Kilometer-Obergrenze von 100.000 sowie eine KW-Obergrenze von 140 (ausgenommen Elektro-Modelle) angenommen. Es wurden im Rahmen der Analyse zigtausende Anzeigen von Fahrzeugen herangezogen, die seit 1.9.2022, also im vergangenen halben Jahr, auf willhaben online gingen.

Die Zahlen im Detail

Siehe PDF-Anhang: alphabetisches Ranking und Ranking nach durchschnittlichem Angebotspreis sortiert.

Rückfragen & Kontakt:

Gerlinde Giesinger

PR Managerin / willhaben

Tel.: 0699/1003 1570

E-Mail: gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at