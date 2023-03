Zinshaus Ankauf: Grossmann + Kaswurm Immobilien weiterhin auf Einkaufstour

Wien (OTS) - Der Projektentwickler Grossmann + Kaswurm verzeichnete bereits 2022 das erfolgreichste Immobilienjahr seiner Geschichte. Auch in 2023 setzt sich dieser Erfolgskurs weiter fort: Alleine im Jänner erwarb das Unternehmen sieben Zinshäuser in Top-Lagen Wiens. Trotz der aktuellen Entwicklungen am Markt, blickt Grossmann + Kaswurm für das weitere Jahr optimistisch in die Zukunft.

Das Wiener Zinshaus hat eine historisch einzigartige Wertbeständigkeit und gilt aufgrund des limitierten Bestands als ein krisenresistentes sowie nachhaltiges Investment. Der Immobilienentwickler Grossmann + Kaswurm ist seit mehr als 20 Jahren im Großraum Wien tätig. Das eigentümergeführte Unternehmen kauft und entwickelt Altbauliegenschaften sowie klein- und großvolumige Neubauobjekte. Dabei werden der hochwertigen Ausführungsqualität und Ästhetik großer Wert beigemessen.

Bereits im vergangenen Jahr feierte der Zinshausentwickler einen bedeutenden Erfolg: 2022 stellte das erfolgreichste Immobilienjahr seiner Geschichte dar. Dieser Erfolgskurs wird nun auch 2023 weiter fortgesetzt. Allein im Jänner erwarb das Unternehmen insgesamt sieben Zinshäuser in Wien mit einer Gesamtnutzfläche von über 6.000 Quadratmetern. Die Häuser befinden sich darüber hinaus in beliebten Grätzeln innerhalb des Gürtels, sowie in der Nähe des Augartens und des Yppenplatzes.

„Im Zinshausankauf gilt für uns mehr denn je: Qualität vor Quantität. Aktuell bietet der Markt spannende Einkaufsmöglichkeiten – und das nicht nur für Entwickler“ , so Mag. Benedikt Grossmann, Geschäftsführer bei Grossmann + Kaswurm Immobilien. Laut dem Immobilienprofi kommen nun Unternehmen und Investoren zum Zug, die in den letzten Jahren aufgrund des hitzigen Marktes wenig Chancen hatten, in ein gut entwickeltes Zinshaus zu investieren. Mag. Peter Kaswurm führt weiter aus: „Aktuell trennt sich die Spreu vom Weizen: Entwickler, die flexibel agieren und jahrelange Erfahrung haben, können sich an die neue Käuferstruktur anpassen. Diese werden daher auch weiterhin bestehen und erfolgreich sein.“

Revitalisierung im Fokus

Der Projektentwickler und Bauträger Grossmann + Kaswurm Immobilien hat im vergangenen Jahr am Franz-Josefs-Kai im 1. Wiener Gemeindebezirk ein historisches Eck-Zinshaus erworben. Derzeit wird das imposante Gebäude behutsam saniert und so eine nachhaltige Wertsteigerung erzielt. Weitere Revitalisierungsobjekte befinden sich aktuell in Entwicklung.

Über Grossmann + Kaswurm Immobilien

Die Immobiliengruppe Grossmann + Kaswurm kauft, entwickelt und baut Immobilienprojekte. Die Wohnobjekte punkten durch ästhetisches Design und moderne Architektur. Die Geschäftsführung besteht aus Mag. Benedikt Grossmann, Christian Kaswurm und Mag. Peter Kaswurm. Die jahrelange Erfahrung und Expertise der drei Eigentümer in sämtlichen Bereichen der Projektentwicklung fließt in jedes Projekt mit ein. Zudem steht der persönliche Kontakt zu den Kunden und Partnern an erster Stelle.

