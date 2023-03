Stocker: „SPÖ hat doch kein großes Herz für Mieter“

Die Sozialdemokratie erweist sich wieder einmal als unzuverlässiger und destruktiver Faktor in der österreichischen Innenpolitik

Wien (OTS) - „Die SPÖ hat doch kein so großes Herz für Mieter, wie sie immer behauptet. Während sie lautstark einen bundesweiten Mietpreisdeckel fordert, der als Einzelmaßnahme in Wahrheit ein bloßes Wien-Förderprogramm ist, hat sie in der gestrigen Nationalratssitzung gegen das Bestellerprinzip bei Maklergebühren gestimmt. Obwohl diese Neuerung eine Entlastung von mehr als 55 Millionen jährlich bringt, erweist sich die Sozialdemokratie wieder als ein unzuverlässiger und destruktiver Faktor in der österreichischen Innenpolitik“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, das Stimmverhalten der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion.



„Dabei ist das ein wichtiger Schritt, den die Bundesregierung in Richtung leistbares Wohnen setzt: Ab 1. Juli müssen künftig die Auftraggeber den Makler bezahlen und nicht wie bisher vorwiegend die Mieter. Gemeinsam mit unserer Forderung für Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer wäre das ein umfassendes Entlastungspaket für den Wohnbereich. Denn auch wer sich Eigentum anschaffen will, soll dabei unterstützt werden. Damit vor allem junge Menschen eine realistische Chance haben, sich mit Fleiß etwas aufzubauen“, so Stocker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/