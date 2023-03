"Bienen und Bauern retten" an EU-Landwirtschaftsausschuss: Stoppen Sie die Blockade der EU-Pestizidreduktion

Vorsitzender Lins soll Verhandlungen zu Sarah Wiener-Bericht ermöglichen

Brüssel, Wien (OTS) - Die Initiator:innen der erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten" richten einen offenen Brief an Norbert Lins, den Vorsitzenden des EU-Landwirtschaftsausschusses (AGRI). Darin fordern sie Norbert Lins auf, seine Blockadepolitik zur SUR, die weder den Willen der Bürger:innen noch den wissenschaftlichen Konsens reflektiert, zu beenden und den Weg frei zu machen für konstruktive Verhandlungen mit dem federführenden Umweltausschuss.

Heute stellt EU-Parlamentarierin Sarah Wiener ihren Berichtsentwurf zum Gesetzesvorschlag für einen nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (Sustainable Use Regulation, kurz: SUR) im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments (Livestream) vor.

Beamte der EU-Kommission hatten kürzlich unter der Bedingung der Anonymität gegenüber der Nachrichtenplattform EURACTIV die Befürchtung geäußert , dass der AGRI-Ausschuss "bewusst und wissentlich eine Taktik anwendet, um das Dossier zu verzögern". Diese Taktik ziele darauf ab, "Druck zu erzeugen, damit der Gesetzesvorschlag entweder verwässert oder gar nicht in dieser Legislaturperiode angenommen wird, sondern auf die nächste Legislatur verschoben wird.”

In TOX SECRET , dem neuen GLOBAL 2000-Podcast, wird Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden im Gespräch mit Eva Gänsdorfer in der Ausgabe am 5. März 2023 von der Präsentation des Sarah-Wiener-Reports im EU-Parlament berichten.

Hier finden Sie den Offenen Brief (Lesedauer 4 min).

