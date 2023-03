Tanja Graf/ Lukas Hammer: Ratenzahlung für Energiekosten entlastet Haushalte und Kleinunternehmen

ÖVP-Energiesprecherin und Grünen-Energiesprecher begrüßen freiwillige Vereinbarung der Energieministerin mit dem Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die hohe Inflation und die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stark gestiegenen Preise für Gas und Fernwärme stellen eine große Belastung für Haushalte und Unternehmen dar. Mit der nun geschaffenen Möglichkeit der Ratenzahlung für Nachzahlungen für Jahresrechnungen des Jahres 2022/23 werden sie jetzt entlastet und die Wirkung der hohen Preise abgefedert“, betonen ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf und Grünen-Energiesprecher Lukas Hammer. Energieministerin Leonore Gewessler habe gemeinsam mit dem Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen nun eine Vereinbarung auf freiwilliger Basis abgeschlossen, die eine Begleichung entsprechender Nachzahlungen für Haushalte und Kleinunternehmen auf Raten für eine Dauer von bis zu 18 Monaten ermöglicht.



Tanja Graf: „Die Bundesregierung und wir im Parlament haben bereits eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt, um die Bevölkerung und die Wirtschaft von den Folgen der Preissteigerungen zu entlasten – etwa die Stromkostenbremse für Private oder den Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Mit der nun geschlossenen freiwilligen Vereinbarung setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Unterstützung der Menschen und des Standortes.“



Lukas Hammer: „Wir erleben multiple Krisen, die wir gleichzeitig bearbeiten müssen. Die Klimakrise, die Corona-Pandemie und ihre Folgen sowie seit knapp mehr als einem Jahr den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der neben unendlichem Leid weltweit für steigende Preise und hohe Energiekosten sorgt. Umso wichtiger ist es, all dem etwas entgegenzusetzen und den Menschen zu zeigen, dass sie mit der Situation, in die sie unverschuldet hineingeraten sind, nicht alleine gelassen werden. Die getroffene Vereinbarung hilft, Härtefälle zu vermeiden. Die Tatsache, dass diese auf freiwilliger Basis getroffen wurde, ist ein schönes Zeichen für Zusammenhalt in schwierigen Zeiten“.

Abschließend unterstreichen die beiden Abgeordneten: „Die Vermeidung von Härtefällen für Endkunden ist für uns in diesen herausfordernden Zeiten ein wesentliches Anliegen. Genau wie schon zur Hochphase der Corona-Pandemie sorgen wir auch jetzt für Unterstützung und Entlastung.“ (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at



und



Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at