ORF-III-Wochenhighlights: „Erschließung der heimischen Alpen“, 85. Jahrestag „Anschluss“ und Weltfrauentag 2023

Von 6. bis 12. März 2023

Am Dienstag, dem 7. März 2023, widmet sich ORF III im ersten Teil der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Die Erschließung der heimischen Alpen“ (20.15 Uhr) dem Ausbau der Infrastruktur in den Bergen im 19. und 20. Jahrhundert. Die Dokumentation begleitet den Wandel der Alpen von einer entrückten Bergregion hin zum Tourismusziel. Danach beschließt der „Erbe Österreich“-Zweiteiler „Die Eroberung des Südens – Mythos Südbahngesellschaft“ (21.05 Uhr) den Abend.

Im Hauptabendprogramm am Mittwoch, dem 8. März, begibt sich „Heimat Österreich“ auf eine Reise „Vom Großen Walsertal zum Montafon“ (20.15 Uhr). Im Porträt wird der Generationenwechsel auf mehreren Bergbauernhöfen zum Thema. Anschließend sind zwei „Landleben“-Premieren zu sehen: „Im Navistal“ (21.05 Uhr) bereiten sich die Einwohner/innen auf einen großen Festtag mit 26 Musikkapellen und einem Marschier-Wettbewerb vor. Als Höhepunkt der Veranstaltung gilt die Feldmesse, wo alle Kapellen gemeinsam musizieren. Hochalpine Bergketten sind anschließend in „Südtirol – Leben unter den Felsen“ (21.55 Uhr) zu sehen. Darin begleitet ORF III unter anderem die Fischer vom Kalterersee, die Federkielsticker im Sarental und zeigt die Tradition des Scheiben-Schlagens, bei dem glühende Birkenscheiben ins Tal geschleudert werden.

Eine neue „Land der Berge“-Folge am Donnerstag, dem 9. März, beleuchtet die Umgebung „Rund ums Karwendel“ (20.15 Uhr). Die Dokumentation porträtiert die Tiroler Stadt Schwaz sowie die Wanderwege durch die Wolfsklamm und endet mit der atemberaubenden Aussicht von der Lamsenspitze.

85. Jahrestag des „Anschlusses“: ORF-„zeit.geschichte“-Abend am 11. März

ORF III präsentiert im Rahmen eines sechsteiligen „zeit.geschichte“-Abends am Samstag, dem 11. März, die Neuproduktion „Der lange Weg zum Anschluss“ (20.15 Uhr). Die Doku von Birgit Mosser-Schuöcker zeigt, dass die sogenannte Anschlussbewegung ihre Ursprünge bereits in der Revolutionsbewegung von 1848 hatte und in der glücklosen Ersten Republik ihren Höhepunkt fand. Historiker/innen wie Hannes Leidinger, Heidemarie Uhl und Monika Sommer zeichnen diese Entwicklung nach. Anschließend beschäftigt sich die Neuproduktion „Der Prominententransport 1938 – Mythos der Lagerstraße“ (21.05 Uhr) von Wolfgang Winkler und Manuel Obermeier mit einer der ersten Deportationen, bei der eine Reihe prominenter politischer Gegner abtransportiert wurde. Sozialisten, Kommunisten, Monarchisten und andere Oppositionelle des Nationalsozialismus wurden in das KZ Dachau gebracht – unter ihnen Persönlichkeiten wie Leopold Figl, Franz Olah und Alfons Gorbach. Den ORF-III-„zeit.geschichte“-Abend setzen Birgit Mosser-Schuöckers Dokumentation „30 Tage bis zum Untergang“ (21.55 Uhr) und Gerhard Jelineks „Der längste Tag – 18 Stunden, die Österreichs Schicksal entscheiden“ (22.45 Uhr) fort. Schließlich bilden die Dokumentationen „In Linz begann's – Der ‚Anschluss‘ 1938 in Oberösterreich“ (23.40 Uhr) und „Welttournee ins Überleben – Richard Tauber 1938“ (0.25 Uhr) von Thomas Hackl und Martina Hechenberger den Abschluss des Schwerpunktes.

Weltfrauentag in ORF III

ORF III präsentiert am Weltfrauentag, dem 8. März, den Spielfilm „We Want Sex“ (22.30 Uhr) über Ford-Arbeiterinnen in den 1970ern, die für gleichen Lohn für gleiche Arbeit kämpfen. Unter anderem mit Sally Hawkins und Rosamund Pike.

Die „ORF III Donnerstag Nacht“ am 9. März steht ebenfalls ganz im Zeichen des Weltfrauentags. Um 21.55 Uhr feiert Angelika Niedetzky mit ihrem Programm „Der schönste Tag!“ Premiere im „Kabarett im Turm“. Anschließend zeigt „Soundcheck Österreich“ aus dem Globe Wien „Starke Stimmen, Starke Frauen“ (22.50 Uhr). Die von Virginia Ernst veranstaltete Reihe „WEARE“ wartet heuer erstmals auch mit Kabarett auf, etwa von „Salzburger Stier“-Preisträgerin Malarina oder den Kernölamazonen. Dazu geben Stars wie die Poxrucker Sisters, Katharina Straßer, Lizz Görgl, Lisa Pac, Erika Pluhar, die Schick Sisters und natürlich Virginia Ernst selbst ihre Hits zum Besten. Eine weitere Folge „Kabarett im Turm“ mit „Isabell Pannagl – Noch immer alles neu“ (0.25 Uhr) beschließt den Abend.

Autoimmunerkrankung Hashimoto in „MERYN am Montag“

„MERYN am Montag“ thematisiert am 6. März die Autoimmunerkrankung Hashimoto (18.45 Uhr). Der Körper bildet dabei Antikörper, welche die Schilddrüse befallen und zu einer chronischen Entzündung und dauerhaften Schädigung des Gewebes führen. ORF-Gesundheitsexperte Sigfried Meryn sowie Oberärztin und Schilddrüsenspezialistin Brigitta Schmoll-Hauer beantworten Publikumsfragen über Früherkennung und Therapien.

„erLesen“, „Evangelischer Gottesdienst“, „Erlebnis Bühne“ und „Die Öscars“

Am Kulturdienstag am 7. März lädt Heinz Sichrovsky zu einer neuen Folge von „erLesen“ (22.45 Uhr). Zu Gast: Autor Thomas Brezina, Kabarettistin Caroline Athanasiadis und Podcasterin Leonie-Rachel Soyel.

Am Sonntag, dem 12. März, steht ein „Evangelischer Gottesdienst aus der Zwinglikirche in Wien“ (10.00 Uhr) live auf dem Programm. Im Hauptabend stimmen zwei ORF-III-Premieren in „Erlebnis Bühne“ auf einen musikalischen Abend ein. Die Dokumentation „Komponist & Kapellmeister – Das Genie Gustav Mahler“ (20.15 Uhr) zeigt den Werdegang und die Schicksalsschläge seiner Person. Anschließend folgt aus dem Musikverein die Neuproduktion „Philharmonisches Konzert mit Andris Nelsons“ (20.45 Uhr). Anlässlich der Oscar-Verleihung 2023 beschließt ORF III den Abend mit dem „zeit.geschichte“-Dreiteiler „Die Öscars“ (ab 22.15 Uhr) und lässt die Filmerfolge Österreichs aus der Vergangenheit Revue passieren.

Zehnjähriges Amtsjubiläum von Papst Franziskus

Anlässlich des zehnjährigen Amtsjubiläums von Papst Franziskus zeigt ORF III am Sonntag, dem 12. März, eine neue Folge „Das ganze Interview – Sandra Szabo im Gespräch mit Gudrun Sailer“ (11.00 Uhr). Die Vatikanexpertin und Autorin Gudrun Sailer erzählt von der bisherigen Amtszeit von Papst Franziskus und gibt einen Ausblick, welche Herausforderungen auf den Pontifex in den nächsten Jahren warten. Abschließend ist das Porträt „Mensch Franziskus! Der unberechenbare Papst“ (11.35 Uhr) zu sehen.

