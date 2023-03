20. Bezirk: Evergreen-Programm mit Michael Jedlicka

Termin: 4. März (19.00 Uhr), Anmeldungen: 0664/19 44 208

Wien (OTS) - Im vorigen Jahr beeindruckten der Sänger Michael Jedlicka und seine Combo das Publikum im 20. Bezirk mit einer Hommage an den Liedermacher Ludwig Hirsch. Das ehrenamtliche Team des „Kulturforums Brigittenau“ konnte Jedlicka abermals für einen Auftritt im „Haus der Begegnung Brigittenau“ (20., Raffaelgasse 11-13) engagieren: Am Samstag, 4. März, beginnt dort um 19.00 Uhr ein Konzert mit dem vielversprechenden Titel „Ohrwürmer & Evergreens“. Der Eintritt ist frei. Die gefragte Formation „Michael Jedlicka & Band“ interpretiert gekonnt die einstmaligen Hits von Stars wie Dean Martin und Frank Sinatra. Abgerundet wird das Programm durch Chansons von Gilbert Becaud und Hildegard Knef. Das „Kulturforum“ bittet um Anmeldungen zu dieser Veranstaltung: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly). Reservierungen per E-Mail: maly.christine@aon.at.

Der Bezirk fördert das „Ohrwürmer & Evergreens“-Konzert. Infos über weitere unterstützte Kultur-Projekte: Telefon 4000/20 115 (Bezirksvorstehung Brigittenau). Beantwortung von Anfragen via E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Michael Jedlicka & Band (Facebook):

https://de-de.facebook.com/mjuband/

https://de-de.facebook.com/mjuband/ Sänger Michael Jedlicka (Kulturvernetzung NÖ): www.kulturvernetzung.at/de/michael-jedlicka/

Geförderte Kultur-Angebote im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse