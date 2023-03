ÖZIV-Kollegin Daniela Rammel zu Monitoringausschuss-Mitglied ernannt

Ernennung erfolgte durch Dekret des Sozialministers Johannes Rauch

Die Ernennung unterstreicht, dass wir im ÖZIV Bundesverband Kolleg:innen mit entsprechendem Know How in unseren Reihen haben, die solche wichtigen Aufgaben übernehmen können. ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja und ÖZIV-Geschäftsführer Gernot Reinthaler

Wien (OTS) - Daniela Rammel, Mitarbeiterin des ÖZIV Bundesverbands, ist nunmehr Ausschussmitglied des Unabhängigen Monitoringausschusses. Am 28. Februar erhielt sie das entsprechende Dekret aus den Händen von Sozialminister Johannes Rauch. Bereits seit 2020 war sie als Ersatzmitglied im Monitoringausschuss tätig.

Als Ausschussmitglied widmet sie sich den Themenbereichen Frauen mit Behinderungen (Art. 6 UN-BRK), Expertin in eigener Sache, Schulungsorganisation (Art. 24 UN-BRK), Öffentlichkeitsarbeit (Art. 8 UN-BRK), Konzerte und Kultur (Art. 30 UN-BRK). Daniela Rammel fungiert als Frau mit Behinderungen und mit ihrer Expertise im Ausschuss. Seit 12 Jahren ist sie beim ÖZIV Bundesverband beschäftigt und bringt damit langjährige Erfahrungen in unterschiedlichen Themenfeldern mit, die Menschen mit Behinderungen betreffen.

„Wir gratulieren Daniela Rammel zu dieser Ernennung sehr herzlich“, so Rudolf Kravanja (Präsident des ÖZIV) und ÖZIV Geschäftsführer Gernot Reinthaler „ Die Ernennung unterstreicht, dass wir im ÖZIV Bundesverband Kolleg:innen mit entsprechendem Know How in unseren Reihen haben, die solche wichtigen Aufgaben übernehmen können. “

Über den ÖZIV Bundesverband – Für Menschen mit Behinderungen

Der ÖZIV ist ein seit 1962 tätiger Behindertenverein, dessen Mitgliedsorganisationen selbständige Vereine in den einzelnen Bundesländern sind. Der in Wien angesiedelte Bundesverband versteht sich als Interessenvertretung, die auch inklusive Angebote im Sinne der UN-Konvention umsetzt. Die rund 22.000 Mitglieder werden von Landes- und Bezirksorganisationen betreut, welche je nach regionalem Bedarf unterschiedliche Angebote haben. Der ÖZIV-Bundesverband setzt sich mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching, Arbeitsassistenz und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern.

Rückfragen & Kontakt:

ÖZIV Bundesverband

Mag. Hansjörg Nagelschmidt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0699/15 660 109

hansjoerg.nagelschmidt @ oeziv.org

http://www.oeziv.org