Weltfrauentag I Digitales Medium & We Space TheWildGoldenEgg wird ein Jahr alt

Vielfalt, Inklusion, Fürsorge und menschliches Erblühen als Kanalkonzept

Wien (OTS) - TheWildGoldenEgg schafft Bewusstsein rund um das Patriarchat

Als eine der führenden Plattformen für Real-Content zu den Themen Patriarchat, Diversität, Inklusion, Traumainformiertheit und mentale Gesundheit setzt TheWildGoldenEgg ein lebendiges Signal für eine inklusivere, vielfältigere und traumainformierte Zukunft. "Bei uns geht es um die Idee, das System Patriarchat zu verlernen, sanft und freundlich aber mit Klarheit die Dinge beim Namen nennen zu dürfen. Natürlich gibt es da großen Gegenwind, schon alleine bei dem Wort Patriarchat krampft es viele zusammen. Manche verlassen ja schon bei dem Wort Feminismus den Raum - aber unsere Welt schreit ja förmlich nach neuen Modellen", so TheWildGoldenEgg-Gründerin Sabine Sikor Petz. "Wir sind eine spirituell verwahrloste Gesellschaft und haben Beziehungen, Rollen, Verhaltensweisen und kreativen Ausdruck sozial so normiert, dass es schmerzt und uns viele Menschen massiv einschränkt", so die Redaktion.

Im Medienraum talken demnächst Unternehmer Matthias Strolz über seine Angst vor der Weiblichkeit, Philosophin Svenja Flaßpöhler über die sexuelle Kraft der potenten Frau, Einhorn-CEO Philip Siefer über Panikattacken und Trauma im System, Ovid Klink-Gründerin Dr. Andrea Jungaberle über psychedelische Psychotherapie und Alfred Dorfer über mentale Gesundheit.

Marken gesucht! Platziere ich meine Brand in einer audiovisuellen Angstorgie oder einem Raum, der Gesellschaft gestaltet?

" Wir möchten Unternehmen einladen, Teil unserer Community zu werden und unsere Plattform als Co-Kreative Sponsoren zu unterstützen. Durch die Unterstützung von TheWildGoldenEgg können Unternehmen zeigen, dass sie sich für Diversität und Inklusion engagieren und eine führende Rolle im Bewusstsein gegen patriarchale Strukturen einnehmen", regt Sikor Petz an. Die nächste Möglichkeit dafür gibt es im Juni, wenn das Thema "posttraumatische Belastungsstörung" mit Influencer:innen, Expert:innen und Betroffenen aus ganz Österreich in einer "T.W.G.E. Blooming Jam" besprochen wird. " Wir möchten Unternehmen dazu aufrufen, konstruktive Akteure des gesellschaftlichen Wandels zu sein. Ob ich meine Brand in Zukunft im Umfeld einer audiovisuellen Angstorgie oder in einem co-kreativen Raum, der Gesellschaft gestaltet, platziere, wird den Unterschied machen ", freut sich Sikor Petz.

TheWildGoldenEgg ist ein Projekt von SUPER PR, einer der führenden Dialog- und Digitalagenturen in Österreich.

Nicht nur ein gewöhnliches Ei: Entdecke TheWildGoldenEgg und knacke das Patriarchat! Hier gehts zum We-Space Verlerne das Patriarchat

Rückfragen & Kontakt:

SUPER PR Dialog und Digitalbüro

Liechtensteinstraße 111/115

1090 Wien

hello @ superpr.at

+43/6509576788