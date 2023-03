SPÖ-Freiheitskämpfer Netzl zu ORF: Lernen Sie Geschichte!

Wien (OTS/SK) - Dr. Gerald Netzl, Bundesvorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen, äußerte sich kritisch über die gestrige Presseaussendung des ORF zum Programm anlässlich des 90. Jahrestages der Ausschaltung des Parlaments durch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, die oft fälschlicherweise als „Selbstausschaltung des Parlaments“ bezeichnet wird. ****

Netzl betonte, dass die Überschrift der Presseaussendung des ORF irreführend sei, da es sich nach dem Stand der Geschichts- und Rechtswissenschaften eindeutig um einen faschistischen Putsch handelte, bei dem die Demokratie außer Kraft gesetzt wurde und der Austrofaschismus begann. „Eine derartige Bezeichnung verschleiert die tatsächliche Bedeutung und Tragweite der Ereignisse von 1933 und stellt eine Verharmlosung der damaligen Vorgänge dar. Ein Parlament, das von dutzenden Polizisten verfassungswidrig am Zusammentreten gehindert wurde, kann sich ja wohl kaum selbst ausgeschaltet haben.“

Netzl kritisierte auch den Titel von zwei erstmals ausgestrahlten Dokumentarfilmen, die im Zusammenhang mit dem Jahrestag gezeigt werden und den Begriff „Kanzlerdiktatur“ verwenden. „Dieser Begriff verschleiert bewusst den faschistischen Charakter des Regimes von 1933-1938 und verharmlost die Verbrechen, die in dieser Zeit begangen wurden.“ Er forderte den ORF daher auf, seine Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Sender wahrzunehmen, genau über historische Ereignisse zu berichten und jene Begriffe zu verwenden, die historische Ereignisse am besten beschreiben.

„Dass der ORF dem Austrofaschismus und dem ‚Anschluss‘ einen Schwerpunkt widmet, ist jedoch lobenswert und zeigt, dass der Rundfunk hier guten Willens ist. Gleichzeitig dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Geschichte durch falsche, der Dollfuß-Propaganda entspringende Begriffe verharmlost oder gar verfälscht wird“, so Netzl abschließend. Um mit Bruno Kreisky zu sprechen: „Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur!“ (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gerald Netzl,

mobil 0688 822 94 63,

Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen,

Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen

www.freiheitskaempfer.at