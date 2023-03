AVISO Foto/Film: 1000. Straßenbahn von Alstom aus Wien

13. März 2023: Fototermin mit der 1000. Alstom Straßenbahn, einer Flexity Wien

Wien (OTS) - Alstom feiert die 1000. Straßenbahn, hergestellt in Wien. Seit 1990 hat Alstom (vormals Bombardier) in seiner Produktionsstätte in Wien 1000 moderne Niederflur-Straßenbahnen für weltweite Kunden von Österreich bis Australien gefertigt. Die 1000. Garnitur ist eine Flexity Wien für die Wiener Linien. Im Rahmen dieses Fototermins wird es die Möglichkeit zu Interviews und eine kurze Werksbesichtigung geben.

Zeit: 13. März 2023, 11-12 Uhr

Ort: Alstom Werk Wien-Donaustadt, Hermann Gebauer Straße 5, 1220 Wien

Die Anreise kann entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln (27A, 87A) erfolgen oder mit dem Auto. Parkplätze werden Ihnen vor Ort zur Verfügung gestellt.

Am Fototermin nehmen teil:

Jörg Nikutta, Geschäftsführer Alstom Österreich

Peter Hanke, Wiener Wirtschaftsstadtrat

Gudrun Senk, Wiener Linien, Geschäftsführerin für den technischen Bereich, Bau- und Anlagenmanagement (CTO)

Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher 22. Bezirk

Vertreter*innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Da wir Ihnen im Rahmen dieser Veranstaltung Sicherheitsausrüstung zur Verfügung stellen, die am Werksgelände verpflichtend zu tragen ist, bitten wir um Zusage bis 8. März 2023 inkl. Angabe der Schuhgröße.

Rückfragen & Kontakt:

Marlies Felfernig

Communications Director Alstom Österreich

Tel.: +43 664 965 4970

E-Mail: communication.austria @ alstomgroup.com