IFA-Immobilieninvestment „Hirschstettner Straße 99“ in Wien vorzeitig fertiggestellt

Wien (OTS) - Vier Monate früher als geplant hat die IFA AG das Wohnbauentwicklungsprojekt „Hirschstettner Straße 99“ mit 37 geförderten Neubauwohnungen in Wien-Donaustadt finalisiert. Hochwertiger und leistbarer Wohnraum ist begehrt: Bei Fertigstellung waren bereits 90% der Wohnungen vermietet, jede mit persönlichen Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse, Loggia oder Balkon. Das Gebäude integriert eine innovative Energielösung mit einer Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser sowie Temperierung im Sommer. Die Energiever- bzw. Entsorgung wird über ein Zwei-Brunnen-System gespeist und mit einer Photovoltaik-Anlage am Dach ergänzt.

Rasch war bei diesem IFA Bauherrenmodell nicht nur die Bauphase, sondern auch die Platzierungsphase des Investments: 2021 hatten sich in nur sieben Wochen 69 private Anleger:innen mit einem Gesamtinvestment von 14,35 Mio. Euro beteiligt, Baustart war noch im gleichen Jahr. Investor:innen profitieren von Sicherheit durch persönlichen Eintrag des Anteilseigentums im Grundbuch, regelmäßigen, inflationsgeschützten Mieteinnahmen, öffentlichen Förderungen, steuerlicher Optimierung und professionellem Management des Investments im gesamten Wertschöpfungszyklus der Immobilie.

„Durch vorausschauende Konzeption konnten wir das Projekt trotz starker Bau- und Rohstoffpreisdynamik nicht nur vier Monate früher, sondern auch mit niedrigeren Gesamtkosten als geplant, realisieren. Das Projekt zeichnet sich zudem durch ein nachhaltiges Energiekonzept aus - weder Gas noch Fernwärme müssen bezogen werden, die gesamte Energie stammt aus erneuerbaren Energiequellen. Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben und gratuliere unseren Anleger:innen zu ihrem nachhaltigen Realwertinvestment“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.



Daten & Fakten: „Hirschstettner Straße 99, Wien

Standort: Hirschstettner Straße 99, 1220 Wien

37 Neubauwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Balkon, Terrasse oder Loggia sowie nachhaltigem Energiesystem (Wärmepumpe für Temperierung im Sommer und Heizen im Winter, PV-Anlage

30 Tiefgaragenplätze

Investitionsvolumen: 14,35 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (MEG-Modell) mit Eintrag der persönlichen Anteile im Grundbuch

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 346 807 2

E-Mail: j.hidegh @ eup.at