Gregor Gluttig startet mit neuem Unternehmen inloop in der Supply Chain Beratung durch

Wien (OTS) - Seit 1. März 2023 gibt es in Wien einen neuen Ansprechpartner für Supply Chain Management unter Berücksichtigung wichtiger Zukunftsaspekte. Gregor Gluttig, hat sich mit der Gründung des Unternehmens inloop dazu entschieden, sein Beratungsportfolio um weitere wichtige Aspekte wie ESG, Sustainability und Circular Economy zu ergänzen, um den künftigen Anforderungen an Lieferketten gerecht zu werden.



„Die Disruptionen der letzten Jahre haben klar vor Augen geführt, dass das Funktionieren von Lieferketten als Grundlage wirtschaftlichen und nachhaltigen Handelns unabdingbar ist. In den Lieferketten treffen an den Knotenpunkten viele Beteiligte aufeinander und müssen gemeinsam agieren. Das schafft Komplexität. Um die Übersicht über solche Netzwerke zu behalten, bedarf es eines hohen Maßes an Agilität und Transparenz. Hier kommt inloop ins Spiel“, so Gregor Gluttig, welcher mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Supply Chain Management und Logistik überzeugt ist, dass neue Aspekte in der Zukunft berücksichtigt werden müssen.

inloop verbindet Supply Chain Strategie, Kreislaufwirtschaft, Logistik sowie Digitalisierung und durchleuchtet die Wertschöpfungsketten nicht nur von der Beschaffung bis zum Endverbrauch, sondern darüber hinaus. Die inloop GmbH wird von Gregor Gluttig als Geschäftsführer geleitet. Das inloop-Team besteht derzeit aus dem bekannten Kernteam von Expert:innen, wobei organisches Wachstum bereits vorgesehen ist. Der Name des neuen Unternehmens inloop steht für Geschlossenheit in resilienten und nachhaltigen Lieferketten.

Gregor Gluttig hält Vorträge zum Re-Design globaler Lieferketten und lehrt an der Wirtschaftsuniversität sowie an Fachhochschulen in den Bereichen des Risikomanagements und des nachhaltigen Supply Chain Managements. Im Circular Economy Forum Austria nimmt er die Rolle des Advisors im Bereich Circular Supply Chain Management ein. Breite Branchenerfahrung sammelte er als Logistikkoordinator von REWE, als Leiter der Wiener in-house Consultingfirma von Gebrüder Weiss und in der Folge als Principal bei der Münchner Beratung Barkawi. 2019 gründete Gregor Gluttig mit einem Partner das Consulting Unternehmen TenglerGluttig – The Supply Chain Minds. Mit inloop erfolgt eine Neuausrichtung mit strategischer Portfolioerweiterung. Die Kund:innen profitieren zukünftig von der Expertise rund um die Schaffung digitaler, nachhaltiger und kreislauffähiger Versorgungsnetzwerke.

„Das inloop-Team freut sich bereits sehr, mit dem Mehrwert unseres erweiterten Dienstleistungsportfolios zu überzeugen“, so Gluttig.

Rückfragen & Kontakt:

Gregor Gluttig

office @ inloop.at

+43 664 886 714 92

www.inloop.at