ÖAMTC: Klima-Demonstrationen in Innsbruck und Kufstein am 3. März

Verkehrsbehinderungen und Staus erwartet

Wien (OTS) - Am Freitag, 3. März, finden im Rahmen des „Weltweiten Klimastreiks“ auch in Innsbruck und Kufstein Demonstrationen statt. Der ÖAMTC rechnet vor allem in der Landeshauptstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen im Freitagnachmittagsverkehr, weil die Route über zwei wichtige innerstädtische Verbindungen führt. Ab ca. 15:00 Uhr wird der Protestmarsch von der Hauptuni über den Innrain und den Südring entlang bis zum Westbahnhof und weiter bis zur Leopoldstraße und der Salurner Straße Richtung Landhausplatz ziehen.

Der ÖAMTC empfiehlt großräumiges Ausweichen oder nach Möglichkeit auf Fahrten zu verzichten.

