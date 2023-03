Clemens Unterreiner wird neuer Intendant der OPER BURG GARS

Der österreichische Starbariton übernimmt ab 1. September 2023 die künstlerische Leitung des renommierten Opernfestivals im Kamptal.

Gars am Kamp (OTS) - Im nächsten Jahr feiern die traditionsreichen Opernfestspiele in der Babenberger Burg Gars am Kamp ihren 35. Geburtstag – damit beginnt gleichzeitig eine neue Ära für das Opernhaus des Waldviertels: Bariton und Publikumsliebling Clemens Unterreiner übernimmt im Herbst die Intendanz der OPER BURG GARS und folgt damit auf Johannes Wildner, der die Festspiele seit 2013 leitet.

„ Die Marktgemeinde Gars am Kamp hat einen echten Coup gelandet. Wir sind sehr stolz, einen so herausragenden Opernsänger der Gegenwart als neuen Intendanten der OPER BURG GARS begrüßen zu dürfen “, heißt Bürgermeister Martin Falk Clemens Unterreiner herzlich willkommen. Der Starbariton setzte sich aus einer Auswahl von 12 Bewerber:innen in einem mehrstufigen, intensiven Auswahlverfahren durch und wurde vom Auswahlkomitee der Gemeinde einstimmig für die Spielzeiten 2024-2026 als Intendant bestellt. Nach Regisseur Karel Drgac und Dirigent Johannes Wildner wird damit erstmals einer der bedeutendsten heimischen Opernsänger künstlerischer Leiter des Waldviertler Freiluftopernhauses.

Generationswechsel im Leading-Team

Strukturell wurde im Vorjahr bereits ein umfassender Erneuerungsprozess, angepasst an die Bedürfnisse eines modernen, zukunftsorientierten Festivals, eingeleitet. Seit Herbst 2022 liegt die Geschäftsführung in den Händen der aus der Marktgemeinde Gars stammenden Bianca Erlinger, die in den Vorjahren bereits in leitender Funktion am Festspielbetrieb mitgewirkt hat. Ab 1. September 2023 wird Clemens Unterreiner mit Erlinger das neue Führungs-Duo bilden und seinerseits alle künstlerischen Belange, von der Programmgestaltung bis zur Besetzung, verantworten und das Flair der Festspiele mit seiner persönlichen Handschrift prägen.

„ Gars am Kamp als Festspielort setzt in Zukunft auf einen heimischen Künstler von internationalem Format, der über viel Gespür verfügt, was das Publikum von heute bewegt. Die gesamte Garser Opernfamilie ist sehr glücklich mit Clemens Unterreiner als zukünftigem Intendanten und wird ihn tatkräftig unterstützen “, freut sich Geschäftsführerin Bianca Erlinger auf die Zusammenarbeit.

Ein Traum geht in Erfüllung

„Seit vielen Jahren wurden immer wieder spannende Angebote an mich herangetreten. Doch jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für mich gekommen“, erzählt Unterreiner, der in den Sommermonaten bisher immer selbst als Sänger im In- und Ausland gearbeitet und dabei vielfältige Open Air Erfahrung gesammelt hat. „ Parallel zu meiner internationalen Karriere als Bariton konnte ich eine reichhaltige Expertise unter anderem im Kulturmanagement aufbauen, vielbeachtete Gesangswettbewerbe ausrichten und selbst als Konzertveranstalter wirken. Meinen Erfahrungsschatz in künstlerischen, organisatorischen und medialen Belangen sowie meine Liebe zum Publikum in Zukunft für die Oper in Gars zum Einsatz bringen zu dürfen, damit geht ein Traum in Erfüllung. Ich bin sehr glücklich über diesen neuen Meilenstein in meiner Laufbahn und empfinde große Dankbarkeit für das in mich gesetzte Vertrauen. “ Erklärtes Ziel des Neo-Intendanten ist es, neue Impulse für ein unvergleichliches Opernerlebnis in der geschichtsträchtigen Burg Gars zu setzen, und seine ganz persönliche künstlerische Handschrift zu etablieren.

Keine Experimente, aber spannendes Neues

Zentraler Fokus in der Konzeption Unterreiners liegt darauf, die traditionsreiche Kunstform Oper auf höchstem künstlerischem Niveau zu bewahren und zugleich mit moderner Bühnentechnik und spannenden wie unterhaltsamen Inszenierungen zu verflechten. „Die faszinierende Welt der klassischen Oper soll mit Leidenschaft und Gefühl pur zum einzigartigen Erlebnis unter Sternen für ALLE werden – von der versierten Opernliebhaberin bis hin zum absoluten Klassik-Newcomer“, betont Unterreiner, der neben jährlich wechselnden Opernhits ein breitgefächertes Rahmenprogramm servieren möchte. Geplant sind Lied- und Konzertabende ebenso wie Tanz und Lesungen bis hin zur Implementierung von großen Benefizkonzerten für Menschen in Not. „ Die soziale Verantwortung wird bei mir bekanntlich großgeschrieben. In diesem Sinne möchte ich natürlich auch in der OPER BURG GARS regelmäßig Benefizabende und Charity-Veranstaltungen realisieren und dabei Stars und Jungtalente für die gute Sache nach Gars einladen. Mintunter werde ich auch selbst meine Stimme für die gute Sache erklingen lassen. “



Opernnachwuchs fördern

In puncto Publikum spielen für Unterreiner Kinder und Jugendliche, als das Opernpublikum der Zukunft, eine tragende Rolle. Dementsprechend sollen spezielle Aktionen für Familien in den kommenden Jahren forciert und vor allem maßgeschneiderte Programmangebote für Kinder und Jugendliche konzipiert werden. Aber auch im Hinblick auf die Besetzung kommender Opernproduktionen ist die Nachwuchsförderung zentral: Der zukünftige Intendant zielt auf ein harmonisches und fruchtbares Zusammenspiel von Publikumslieblingen mit vielversprechenden Nachwuchstalenten ab, die zusammen mit einem jungen Chor und Orchester sowie spannenden Dirigent:innen und Regisseur:innen die Freude an der Klassik an das Publikum vermitteln sollen. Die Nachwuchsarbeit müsse dabei unbedingt auf Augenhöhe stattfinden, unterstreicht Unterreiner: „Gerade in Zeiten wie diesen stehen bei mir Fair Play, Fair Pay und eine gute Arbeitsatmosphäre an erster Stelle. Der gute Ton macht bekanntlich die beste Musik und nur in einer sicheren, korrekten, respektvollen und fröhlichen Umgebung kann erstklassige Kunst und Unterhaltung entstehen.“

Internationale Sängerkarriere weiterhin im Mittelpunkt

Seiner künstlerischen Heimat, der Wiener Staatsoper, wird Unterreiner selbstverständlich wie bisher uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Als langjähriger Solist und wertvolles Mitglied des Stammensembles mit über 25 Premieren in 91 Rollen und weit über 900 Vorstellungen wird er sein geliebtes Publikum auch weiterhin begeistern und seine Stimme in neuen Rollen und spannenden Premieren im Haus am Ring erklingen lassen. Im Sommer wird sich Clemens Unterreiner künftig mit voller Energie auf die OPER BURG GARS konzentrieren und freut sich bereits auf diese spannende neue Aufgabe.

Programmpräsentation im Herbst

Im Hinblick auf die Spielplangestaltung in seiner Premierensaison 2024 betont Unterreiner: „ Jetzt heißt es zuerst einmal, sich einarbeiten und mit meinem neuen Team die erste Spielzeit mit Ruhe und Weitsicht zu planen. Lassen Sie sich dann bei meiner ersten großen, öffentlichen Spielplan-Konferenz mit musikalischen Einlagen und Publikum überraschen! “

Clemens Unterreiner - Website

