Die Kärntner Landtagswahl auf PULS 24, puls24.at, ATV & ZAPPN

Krone Elefantenrunde zur Wahl heute um 20:15 Uhr auf PULS 24. Dichtes Programm mit allen Ergebnissen, Zahlen und hochkarätigen Gästen am Wahltag ab 09:00 Uhr LIVE auf PULS 24

Wien (OTS) - Im Vorfeld der Landtagswahl in Kärnten treffen am Mittwoch, 1. März um 20:15 Uhr alle Spitzenkandidat:innen im Rahmen der Krone-Elefantenrunde aufeinander, die auf PULS 24 und Krone TV ausgestrahlt wird. Durch die Diskussion führen PULS 4/PULS 24-Infochefin Corinna Milborn und Hannes Mößlacher, Chefredakteur der Kärntner Krone.

Zu Gast bei der Krone-Elefantenrunde sind:

Peter Kaiser – Landeshauptmann und Spitzenkandidat, SPÖ

– Landeshauptmann und Spitzenkandidat, SPÖ Erwin Angerer – Nationalratsabgeordneter und Spitzenkandidat FPÖ

– Nationalratsabgeordneter und Spitzenkandidat FPÖ Martin Gruber – Landesrat und Spitzenkandidat, ÖVP

– Landesrat und Spitzenkandidat, ÖVP Gerhard Köfer – Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat, Team Kärnten

– Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat, Team Kärnten Olga Voglauer - Nationalratsabgeordnete und Spitzenkandidatin, Die Grünen

- Nationalratsabgeordnete und Spitzenkandidatin, Die Grünen Janos Juvan - Spitzenkandidat, NEOS



Direkt danach bittet "krone.tv" Moderatorin Katia Wagner zur Analyse mit dem geschäftsführenden "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann, Claus Pandi, Salzburg-Chefredakteur der "Kronen Zeitung” und Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle.

Am Wahltag, 5. März, startet PULS 24 bereits am Morgen mit der Wahlberichterstattung. Ab 9 Uhr begleitet PULS 24 die Spitzenkandidat:innen bei der Stimmabgabe und schaltet live in die Wahlzentralen der Parteien. Live im Studio führt Daniel Retschitzegger mit spannenden und hochkarätigen Gästen, wie der ehemaligen Chefredakteurin der Kärntner Kleinen Zeitung Antonia Gössinger und der Kommunikationsberaterin Nina Hoppe durch das Programm. Ab 14:00 begleitet News-Anchor Werner Sejka im Studio durch die letzten Stunden des Wahltags und analysiert gemeinsam mit Journalist Josef Votzi und dem Romy-nominierten Thomas Mohr. Um 16:00 Uhr gibt es eine exklusive Hochrechnung von ARGE Wahlen. Wie gewohnt pointierte Analysen steuert das bewährte Analyse-Duo Meinungsforscher Peter Hajek und Politikberater Thomas Hofer bei Moderator Meinrad Knapp bei. Corinna Milborn und Klaus Herrmann begrüßen um 18:00 Uhr dann alle Spitzenkandidat:innen zu eine Diskussion im Außenstudio in Klagenfurt. Um 20:15 Uhr folgt von dort auch die Runde der Bundespolitiker:innen aller fünf Parlamentsparteien. Dort werden erwartet: Christian Stocker (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Michael Schnedlitz (FPÖ), Sigi Maurer (Die Grünen) und Claudia Gamon (NEOS). Bis 22:00 Uhr dreht sich auf PULS 24 alles um das Match um Kärnten.

Alle Infos zur Wahl inklusive Interviews, Berichterstattung und Hochrechnungen können am Wahltag in Echtzeit auf puls24.at unter Unsere Wahl - Kärnten 2023 | PULS 24 abgerufen werden.

ATV wird den Wahltag um 19:20 Uhr bei ATV Aktuell und um 22:25 Uhr bei ATV Aktuell: Die Woche begleiten. Alle Formate und Sondersendungen zur Wahl sind auch in der führenden kostenlosen Streaming App ZAPPN abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com