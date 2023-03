Geschafft: MFG tritt in allen Salzburger Wahlbezirken an

Zur Landtagswahl Salzburg am 23. April 2023:

Etappenerfolg für MFG im Bundesland Salzburg: Es gelang MFG binnen kürzester Zeit, die nötigen 600 Unterstützungserklärungen zu sammeln, um bei der Landtagswahl am 23. April 2023 in allen sechs Salzburger Wahlbezirken antreten zu können. Damit steht nach der Landtagswahl in Oberösterreich vom 26. September 2021 einem weiterem Erfolgskapitel nichts mehr im Wege. „Durch die Neuwahl des MFG-Bundesparteivorstandes am 12. Februar 2023 ist auch bei den Wählern in den letzten Wochen wieder einiges in Bewegung gekommen“, sagt der neue MFG-Bundesparteiobmann Joachim Aigner zu diesem „Zwischenspurt“, der MFG neuen Aufwind verleiht.

600 Personen dazu zu bewegen, auf ein Gemeindeamt zu gehen und dort persönlich eine Unterstützungserklärung auszufüllen, stellt gerade für junge Bewegungen wie die MFG eine große Hürde dar. Dennoch: Die Herausforderung wurde bravourös gemeistert, MFG tritt damit am 23. April 2023 in allen sechs Salzburger Wahlbezirken an. Joachim Aigner: „Viele junge, wahlwerbende Bewegungen scheitern an dieser Herausforderung - wir haben es dank des wieder spürbar stärker werdenden Zuspruchs zur MFG geschafft.“ Im Namen des Bundesvorstands und der gesamten MFG-Österreich danken wir euch, dem Team MFG Salzburg, für den unermüdlichen Einsatz.

TERMINAVISO: Am 6. März 2023 gibt es eine Pressekonferenz mit allen weiteren Details zur Salzburger Landtagswahl, bei der auch Bundesparteiobmann Joachim Aigner mit dabei sein wird. Die Einladung dazu folgt in Kürze.

Rückfragen & Kontakt:

MFG Österreich

(+43 732) 7720 – 17402

presse @ mfg-oe.at