Boulderbar in Linz Leonding ist eröffnet

Linz (OTS) - Endlich ist es so weit. Nach fast 2 Jahren Bauzeit hat die erste boulderbar in Linz eröffnet. Gebouldert werden kann auf mehreren Ebenen mit einer Wandhöhe von max. 4,5m. Derzeit stehen fast 2000m2 bereit. Ab dem Frühling wird auch ein großzügiger Outdoorbereich mit 410m2 eröffnet.

Zur Entspannung nach dem Sport gibt es einen gemütlichen Barbereich, der abends auch immer wieder als Eventlocation genützt werden soll.

Bouldern ist wie klettern, nur einfacher

Im Wesentlichen ist Bouldern Klettern ohne Seil. Die Wände sind maximal 4,5m hoch und die Hallen mit Weichböden ausgestattet. So ist jederzeit ein sicherer Absprung möglich. Zur Ausübung braucht man keine*n Partner*in und keine kostspielige Ausrüstung. Man braucht nur bequeme Kleidung und Kletterschuhe (die man kostengünstig ausleihen kann).

Was die boulderbar besonders macht

„ Neben dem regulären Kletterbereich bieten wir auch Kilterboards, Moonboards und Campusboards zum Trainieren. Und es gibt Bereiche für Yoga, Calisthenics und Krafttraining. Für Kinder haben wir niedrigere Kletterbereiche, bei denen der Spielspaß nicht zu kurz kommt “, schwärmt Michael Zöchling, Geschäftsführer der boulderbar Linz.

Und das alles kann ab sofort ausprobiert werden!

Die regulären Öffnungszeiten sind:

MO – FR: 09:00 – 23:00

SA, SO, Feiertag: 09:00 – 22:00

Die boulderbar steht Profis und Anfängern zur Verfügung

Ein eigener Kinderbereich möchte den Nachwuchs spielerisch an den Sport heranführen.

„ Kinder profitieren enorm vom Bouldern. Konzentration, Koordination und Selbstbewusstsein werden dabei gefördert “, erläutert Michael Zöchling. Er weiß wovon er spricht, schließlich haben seine beiden Kinder die Anlage schon getestet.

Architektur & Hotel

Autofahrer*innen auf der B139 und Besucher*innen der PlusCity ist der Neubau wahrscheinlich schon aufgefallen. Spektakulär und reduziert gleichzeitig, besticht die Architektur durch ein intelligentes Zusammenspiel von Ästhetik und Funktion.

„ Es war eine riesige Aufgabe, dieses Projekt aufzuziehen und immer wieder gab es Verzögerungen. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt eröffnen können “, freut sich Michael Zöchling. Freizeit wird er dennoch in nächster Zeit nicht haben. Im Spätsommer 2023 wird das angeschlossene boulderbar Hotel eröffnen. Ein 4* Businesshotel, auf der Höhe der Zeit – für Boulder- und Business-Nomaden. Bis es so weit ist, wird die boulderbar ihrem Namen gerecht und wird sich als neue Location etablieren. Sport, Austausch, Musik und erfrischende Getränke finden hier zusammen.

Location + Anfahrt

Dr. Herrmann-Thurner-Straße 1

4060 Leonding

Parkplätze vorhanden, Anreise Öffis per Straßenbahnlinien 3 + 4 (Haltestelle “Plus City” oder “Langholzfeld”)

2012 machten die begeisterten Boulderer Bernhard Kerschbaumer, Tzvetomir Bonev, Lukas Küster und Claus Candido ihr Hobby zum Beruf und gründeten in der Wiener Leopoldstadt die boulderbar GmbH. Damit waren sie die ersten, die diesen Trendsport in die Hauptstadt brachten. Es folgten Niederlassungen in Salzburg (2016), am Wienerberg (2017), beim Wiener Hauptbahnhof (2020) und in der Seestadt Aspern (2021). Im Feber 2023 eröffnete die jüngste boulderbar in Linz Leonding. Eine weitere Niederlassung ist nächstes Jahr in St. Pölten geplant. Derzeit arbeiten über 100 Mitarbeiter*innen in den 6 Standorten.

