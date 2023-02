Die Adecco Group: Q4 - Ergebnisse des gesamten Jahres 2022

Q4 - Ergebnisse des gesamten Jahres 2022

Marktanteilzunahme; starkes Umsatzwachstum und Bruttomarge

Q4 HIGHLIGHTS

Umsätze +13 % gemeldet, +5 % organisches TDA im Vergleich zum Vorjahr; insgesamt stiegen alle GBUs

Starke Rendite aus Wachstumsinvestitionsplan treibt Marktanteilsgewinne voran; relatives Umsatzwachstum +550 Basispunkte im 4. Quartal mit einer Verbesserung von +1.500 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr. Frankreich, DACH, APAC und LatAm übertreffen deutlich die Leistung

Starke Bruttomarge von 21,0%, unterstützt von einer Portfolioverschiebung, positivem Mix und Preisgestaltung

Robuste EBITA Marge exkl. Einmalige Abstiege von 3,7%, die sich hauptsächlich auf einen geringeren Nutzen aus Sonderposten, Wachstumsinvestitionen, einen geringeren Beitrag von Adecco US, LHH Recruitment Solutions und eine Steigerung der AKKA widerspiegeln. Produktivität +2 % qoq

Betriebsergebnis 113€ Millionen, was eine höhere Amortisation und Einmalerträge widerspiegelt. Beides im Zusammenhang mit der Akquisition von AKKA

Grundbetrag je Aktie: 0,39€; Angepasster Betrag je Aktie: 0,76€

HÖHEPUNKTE DES GESAMTEN JAHRES

Umsätze +13 % gemeldet, +5 % organisches TDA im Vergleich zum Vorjahr; insgesamt stiegen alle GBUs

Starke Bruttomarge von 21,0 %, unterstützt von einer Portfolioverschiebung, positivem Mix und Preisgestaltung

Robuste EBITA Marge exkl. Einmalige Erträge von 3,5 %, die hauptsächlich einen geringeren Nutzen aus Sonderposten, Wachstumsinvestitionen, einen moderaten Beitrag von LHH und Adecco US, sowie einer Steigerung von AKKA widerspiegeln.

Betriebsergebnis 547 Millionen €, was eine höhere amortisation und Einmalerträge widerspiegelt, beide im Zusammenhang mit der Akquisition von AKKA

Grundbetrag je Aktie: 2,05€; Angepasster Betrag je Aktie: 3,28€

AKKA liefert EBITA Marge und EPS-Steigerung im Jahr 1; ~ 25€ Millionen realisierte Synergien

Gesunde Cash Conversion von 70% in der Investitionsphase beibehalten: Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 543 € Mio.

Die Agenda "Vereinfachen, Umsetzen, Wachsen" sorgt für eine positive Dynamik: Umstrukturierung des weltweiten Vertriebs; Ian Lee wird als Präsident für "Geographic Regions" in den Exekutivausschuss berufen, um sicherzustellen, dass lokale Perspektiven vertreten sind

Vorgeschlagene Dividende pro Aktie 2,50 CHF, bestehend aus 1,85 CHF brutto zzgl. 0,65 CHF aus nicht verrechnungssteuerpflichtigen Reserven

Denis Machuel, Vorstandsvorsitzender der Adecco Gruppe, kommentierte dies:

"Die Gruppe hat das Jahr 2022 gut abgeschlossen, da wir unseren Investitionsplan weiter vorangetrieben haben. Wir haben im 4. Quartal ein ausgezeichnetes Wachstum erzielt, wobei Adecco den Markt deutlich übertraf. Das neu fusionierte Akkodis-Geschäft zeigte eine gute Leistung, übertraf das Synergieziel für 2022 und liegt im Plan für die Synergieerzielung für 2023. Im Bereich LHH verzeichnete unser digitales Coaching-Geschäft, Ezra, ein starkes Wachstum. Unser Geschäftsbereich Career Transition erzielte hervorragende Ergebnisse, da das Team die steigende Nachfrage inmitten eines Aufschwungs von Unternehmensumstrukturierungen im US-Technologiesektor erfolgreich bewältigen konnte.

Die Bruttomargen waren in diesem Quartal stark. Unsere Agenda "Vereinfachen, Umsetzen, Wachsen" wird in der gesamten Organisation vorangetrieben, um die Umsetzung unserer bestehenden Strategie zu beschleunigen und sowohl die operative, als auch die finanzielle Leistung zu verbessern. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das geplante Kostensenkungsziel erreichen werden. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, in diesem Jahr in allen unseren Geschäftsbereichen Marktanteile zu gewinnen und die Produktivität und Rentabilität zu steigern."

