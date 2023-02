CASIO bringt leichte G-SHOCK auf den Markt und bietet Unterstützung für mehrere Sportarten

Tokio (ots/PRNewswire) - Ausgestattet mit Polar™-Algorithmen zur Trainingsanalyse

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung einer neuen Ergänzung der sportlichen G-SQUAD-Linie aus der Reihe der stoßfesten G-SHOCK-Uhren angekündigt. Die GBD-H2000 bietet Unterstützung für mehrere Sportarten und hat ein geringeres Gewicht für einen noch angenehmeren Tragekomfort. Die neue Uhr wird in vier Modellen erhältlich sein.

Die stoßfeste GBD-H2000 ist mit GPS-Funktionalität und sechs Sensoren ausgestattet, um Unterstützung für eine Vielzahl von Sportarten zu bieten, ist aber 38 % leichter als ihr Vorgängermodell, die GBD-H1000. Casio hat das geringere Gewicht durch ein kompakteres Gehäuse mit integrierter GPS-Antenne und einem kohlefaserverstärkten Gehäuseboden erreicht. Das Ergebnis ist ein noch angenehmerer Tragekomfort am Handgelenk. Die neue Uhr ist mit GPS-Funktionalität und einem optischen Sensor zur Messung der Herzfrequenz sowie mit einem Kompass, Höhen-/Luftdrucksensor, Thermosensor, Beschleunigungsmesser und Gyroskop ausgestattet. Diese High-End-Technologien ermöglichen die Messung von Distanz, Geschwindigkeit, Tempo und mehr, um Sportarten wie Laufen, Radfahren und Schwimmen zu unterstützen.

Zusammen mit diesen Aktivitätsmessungen sind Funktionen zur Trainingsanalyse enthalten. Algorithmen, die von Polar Electro Oy entwickelt wurden, einem Pionier der Branche, der seit fast 50 Jahren die Kunst der personalisierten Beratung in den Bereichen Fitness, Sport und Gesundheit perfektioniert hat, werden verwendet, um die Belastung von Herz und Lunge zu messen und das Verhältnis der verbrauchten Energie getrennt nach Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten zu analysieren. Außerdem kann eine Schlafüberwachung durchgeführt werden. Durch die Kopplung der Uhr mit der speziellen CASIO WATCHES-App können die Nutzer die Trainingsdaten der Uhr detaillierter einsehen und auf Aktivitätsprotokolle, Tipps zur Verbesserung des Schlafs und mehr zugreifen. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist auch eine solarunterstützte Ladefunktion enthalten, die eine solarbetriebene Zeitanzeige* ermöglicht, selbst wenn die Batterie leer ist.

Das Gehäuse, die Lünette und das Armband bestehen aus Biokunststoff, einem umweltfreundlichen Material, das aus Rohstoffen von Rizinussamen und Mais hergestellt wird.

* Polar™ ist eine eingetragene Marke von Polar Electro Oy.

