Personalentscheidungen im ORF: Weißmann bestellt Sportchef, Ressortleitung Religionsmagazine sowie Sendungsverantwortung „Thema“

Aigelsreiter leitet Sport, Hoppe-Kaiser Religionsmagazine und Stachl „Thema“; Schrom verantwortet „Smart Producing“, Ziegler setzt Ausbau der Barrierefreiheit und Inklusion um

Wien (OTS) - Aktuelle Personalentscheidungen im ORF:

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann bestellt ab 1. März 2023 Hannes Aigelsreiter, zuletzt Chefredakteur der ORF-Radioinformation, zum Leiter der ORF-Hauptabteilung Sport. Der 58-Jährige tritt damit die Nachfolge von Hans Peter Trost an, der seinen Ruhestand beginnt. Aigelsreiter wird mit dem Aufbau einer multimedialen Hauptabteilung (Fernsehen, Hörfunk, Online) beauftragt und verantwortet im Rahmen dieser Funktion zukünftig einen dementsprechend erweiterten Bereich. Dr. Eva Maria Hoppe-Kaiser ist ab 1. März die neue Ressortleiterin Magazine in der Abteilung Religion und Ethik multimedial. Die 55-Jährige übernimmt diese Funktion von Norbert Steidl, der in Pension ging. Markus Stachl, seit 2018 stellvertretender Sendungschef von „Thema“, wird ab 1. März Sendungsverantwortlicher des ORF-2-Magazins. Der 56-Jährige folgt auf Andrea Puschl-Schliefnig, die ebenfalls ihren Ruhestand antrat.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich gratuliere den renommierten Kolleginnen und Kollegen zu ihren neuen Funktionen. Sie alle gehören ohne Zweifel zu den erfahrensten Journalistinnen und Journalisten bzw. Führungskräften des ORF. Gemeinsam mit ihren hervorragend aufgestellten Teams werden sie die großen Herausforderungen, vor denen der ORF in den kommenden Jahren steht, erfolgreich meistern.“

Weitere Personalentscheidungen:

Matthias Schrom wird Leiter des Projekts „Smart Producing“, gemeinsam mit Stefan Kollinger (Innovationsmanagement in der Direktion für Technik und Digitalisierung). Diese Innovationsposition evaluiert im Rahmen der ORF-Strukturreform moderne, kostensenkende Produktionsmethoden sowohl für bestehende als auch künftige multimediale Programminitiativen. Die Tätigkeit der Projektgruppe erfolgt in Absprache mit Technischer Direktion und Programmdirektion mit Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung und die Entwicklung neuer Arbeitsweisen und Workflows. Zentrale Aufgaben sind Erfassung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produktionsmethoden insbesondere für hybride Produkte im Bereich Sport, Kids-Screen und Multi-Channel-Formate.

Robert Ziegler wechselt in die von Pius Strobl geleitete Hauptabteilung „Facility Management und Corporate Social Responsibility“ und wird dort den weiteren Ausbau der Barrierefreiheit und Inklusion im ORF und in den ORF-Programmangeboten umsetzen. Die Vorreiterrolle des ORF in diesen Bereichen soll in den kommenden Jahren durch einen verpflichtenden Aktionsplan und neue Initiativen im ORF, die Menschen mit Behinderungen inkludieren, weiter gestärkt werden.

Lebensläufe:

Der gebürtige Lilienfelder Hannes Aigelsreiter begann im ORF-Landesstudio Niederösterreich als Redakteur und Moderator seine journalistische Karriere. 1995 wechselte er in die Redaktion des damaligen Vorabendmagazins „Willkommen Österreich“. Dazu arbeitete Aigelsreiter in der Redaktion Familie und Gesellschaft im ORF-Niederösterreich und als Moderator der aktuellen Talksendung „Heute im Gespräch“. In der ORF-Radio-Innenpolitik begann Aigelsreiter im März 1997 als Redakteur, ehe er ebendort 2002 zum Ressortleiter aufstieg. Ab 2011 war er zusätzlich Info-Chef der Ö1-Journale und seit 2012 Chefredakteur der Radio-Information.

Der gebürtige Wiener Markus Stachl ist seit 1989 beim ORF. Nach mehreren Jahren im Landesstudio Wien als Redakteur und CvD wechselte der begnadete und erfolgreiche Musiker, der mit seiner Band „Paradise Now“ als Support-Act für Rolling Stones, U2, David Bowie und Lenny Kravitz engagiert wurde, 2004 zum ORF-Magazin „Thema“. Zahlreiche seiner TV-Beiträge für das erfolgreiche ORF-Magazin wurden ausgezeichnet. So erhielt Stachl 2010 den Journalismuspreis „von unten“ der Armutskonferenz sowie die Senioren-Rose des Österreichischen Journalisten Clubs. 2017 folgten der Prälat-Leopold-Ungar-Journalisten-Anerkennungspreis und 2021 eine lobende Erwähnung beim Journalismuspreis „von unten“. Seit 2018 ist Stachl stellvertretender Sendungsverantwortlicher von „Thema“.

Die Kirchenhistorikerin, Religionspädagogin und Fachtheologin Eva Maria Hoppe-Kaiser begann ihre ORF-Karriere 1996 als Redakteurin in der ORF-Abteilung Religion/Fernsehen. Seit 1999 ist die gebürtige Eisenstädterin Vorstandsmitglied im Verband Katholischer Publizistinnen und Publizisten, seit 2012 stellvertretende Vorsitzende. Hoppe-Kaiser, u. a. Buchautorin über die Zeugen Jehovas und den Einsatz katholischer Bischöfe für ehemalige Nationalsozialisten, war im ORF u. a. im Aktuellen Dienst des Landesstudios Burgenland (1997-2001) und für das Innenpolitik-Magazin „Report“ (seit 2001) tätig. Sie verfasste Beiträge und Dokumentationen für die ORF-TV-Religion und ist seit Februar 2022 Beitragsgestalterin und CvD in der TV-Kultur.

