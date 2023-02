SPÖ-Deutsch: „Ungeheuerlich, dass ORF ‚Selbstausschaltungs‘-Propaganda der Dollfuß-Diktatur übernimmt“

ORF hat Bildungs-, nicht Geschichtsklitterungsauftrag – Mythos von der „Selbstausschaltung des Parlaments“ längst widerlegt - ORF muss für Klarstellung sorgen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Dienstag, scharfe Kritik am ORF geübt, der in einer aktuellen Presseaussendung die Mär von der „Selbstausschaltung des Parlaments“ verbreitet. „Es ist ungeheuerlich, dass der ORF wenige Tage vor dem 90. Jahrestag der Ausschaltung des österreichischen Nationalrats unter Dollfuß die Propaganda der Dollfuß-Diktatur übernimmt, wo es sich doch tatsächlich um einen schrittweisen Staatsstreich handelte, um das Parlament auszuschalten und eine autoritäre Diktatur zu errichten. Der Mythos von der angeblichen ‚Selbstausschaltung des Parlaments‘ bedient antidemokratische und antiparlamentarische Stereotype und ist längst widerlegt. Der ORF sei daran erinnert, dass er einen Bildungsauftrag und nicht einen Geschichtsklitterungsauftrag hat“, so Deutsch, der eine sofortige Klarstellung seitens des ORF verlangt. **** (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/