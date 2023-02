Hoffnung auf Kulturstrategie zerplatzt

Wien (OTS) - Andrea Mayer und Werner Kogler bleiben im Rahmen des „Forum Kultur“ unverbindlich zur Kulturstrategie und vertrösten mit weiteren angekündigten Diskussionsrunden.

Die aktuelle Regierung ist angetreten, um eine Kunst- und Kulturstrategie zu entwickeln. Dieser Auftrag ist im Regierungsprogramm verankert. Wer sich davon die Formulierung von kulturpolitischen Zielsetzungen, Leitlinien des Handelns und Maßnahmen zur Zielerreichung erwartet hat, wurde im Rahmen der heute stattgefundenen Veranstaltung „Forum Kultur“ bitter enttäuscht. Anstelle einer Kulturstrategie wurde eine Themensammlung präsentiert.

„Die Strategie erschöpft sich offensichtlich in Diskussionsrunden und Inputs, die an eine E-Mail Adresse geschickt werden können,“ so die Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, Yvonne Gimpel. „Was davon wie in das politische Handeln einfließt, bleibt eine Blackbox.“ Die angekündigte Sicherung der Diskussionsergebnisse ist ein wichtiger Schritt, stellt jedoch keine Strategie dar.

„Natürlich möchte niemand ein weiteres Papierl, das in der Schublade verschwindet,“ so Gimpel abschließend, „sondern eine Strategie, die auch umgesetzt wird. In eineinhalb Jahren wird gewählt. Dass bis heute noch immer nichts vorliegt, lässt die Hoffnung auf eine partizipativ erarbeitete Kulturstrategie schwinden.“

