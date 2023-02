Cyolo präsentiert erweitertes "Cyolo Connected"-Partnerprogramm für echten Zero-Trust-Zugriff

TEL AVIV, Israel (ots) - Das Unternehmen baut sein maßgeschneidertes Partnerprogramm aus, um umfassende Unterstützung bei der schnellen Umsetzung von Zero-Trust-Zugriffen zu gewährleisten.

Cyolo, Anbieter der schnellsten und sichersten Zero-Trust- Zugriffslösung für Unternehmens-IT und OT, stellte heute die nächste Generation seines Partnerprogramms vor, die Unternehmen optimale Möglichkeiten eröffnen soll, ihre Anwendungen und sensiblen Systeme gegen Cyberangriffe abzusichern. Den Partnern ermöglicht das neu gestaltete Programm hohe Gewinnspannen durch eine vereinfachte Reseller-Struktur und umfangreichere Tools, einschließlich Zugang zu Produkten für Managed Security Service Provider (MSSPs). So können die Partner ihre Kundenunternehmen vor potenziellen Zugriffsverletzungen schützen und dabei das Wachstum und die Ausweitung ihres eigenen Geschäfts vorantreiben.

Cyolo erweitert den Fokus seines Partnerprogramms jetzt auch auf OT-Umgebungen und ermöglicht dadurch seinen Partnern, die Verfügbarkeit und Sicherheit der industriellen Umgebungen und kritischen Infrastrukturen ihrer Kunden ebenso zu schützen wie die der IT-Umgebungen.

Darüber hinaus ermöglicht die neue flache Struktur den Partnern auch bessere Skalierbarkeit und Rentabilität. MSSPs, VARs und Vertriebspartner, die sich dem Programm anschließen, profitieren von umfassender Förderung und können die einzige echte Zero-Trust-Zugriffslösung auf dem Markt anbieten.

"Wir haben dem Feedback unserer Partner Rechnung getragen und demonstrieren mit der Neugestaltung des Programms unser Bestreben, ihnen erstklassigen Service zu bieten", so Almog Apirion, CEO und Mitgründer von Cyolo. "Im Zeitalter von Cloud- und Remote-Umgebungen für Mitarbeiter und externe Nutzer bleibt der Zero-Trust-Zugriff ein entscheidendes Element der OT- und IT-Strategien für Geschäftskontinuität und Agilität. Wir sind überzeugt, dass uns die Neuerungen helfen werden, noch engere Partnerbeziehungen aufzubauen und unsere Position als führender Anbieter von Technologien für sicheren Zugriff in unserer Branche zu stärken."

Im Rahmen dieser strategischen Positionierung hat Cyolo Jake Alosco zum Vice President of Global Partnerships berufen. Alosco bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und dem Management von Channel-Programmen mit und wird den Ausbau des Channel-Geschäfts für das gesamte Portfolio des Unternehmens leiten. "Wir möchten unsere Partner mit einer Channel-First-Strategie und einem unkomplizierten Programm unterstützen, über das wir noch besseren Support leisten können. Wir haben eine wirklich einzigartige Lösung und können unseren Partnern helfen, OT-Funktionen bereitzustellen, die ganz auf OT zugeschnitten sind, statt solcher, die eigentlich auf die IT ausgelegt wurden." Und Alosco weiter: "In den kommenden Monaten werden wir sowohl Dienstleistungen als auch MSSP-Programme für unsere Partner operationalisieren."

Die Betreiber von Industrieanlagen und operativen Technologien brauchen einen skalierbaren Stab aus hochspezialisierten eigenen Mitarbeitern und Auftragnehmern, um Produktivität und Effizienz zu gewährleisten. Deshalb müssen sie auch Benutzer und Anwendungen außerhalb des traditionellen Industrie-Perimeters einbeziehen. Cyolo beschleunigt die industriellen Digitalisierungsprojekte der Betreiber ohne Abstriche bei der Sicherheit. Asa Kedar, VP Sales, EMEA & APAC bei Cyolo, erklärt: "Unser neues Partnerprogramm bietet Unternehmen in EMEA und darüber hinaus neue Möglichkeiten, die Sicherheit ihrer Digitalisierung zu maximieren. Das Programm umfasst eine breite Palette von Automatisierungs- und OT-Anbietern sowie Systemintegratoren und OT/ICS MSSPs. So ermöglicht es OT-Sicherheitsanbietern, von Partnern angebotene OT-Dienste und -Lösungen zu nutzen, was es ihnen letztlich erleichtert, ihre Kunden auf ihrer digitalen Reise bestmöglich und umfassend zu unterstützen."

Mit bereits 30 Partnern im Programm ist Cyolo gut aufgestellt, um global zu skalieren und durch Expansion in Nordamerika und im EMEA-Raum neue Märkte zu erschließen. Darüber hinaus umfasst das Programm eine Reihe von Dienstleistungen und Ressourcen, die die Partner bei der Optimierung von OT-Strategien unterstützen. Immer mehr Unternehmen möchten heute Zero-Trust-Zugriffe einführen, um hochriskante Sicherheitsprobleme auszuräumen, und Cyolo bietet seinen Partnern eine breite Palette an Vorteilen, die von Marketingunterstützung, wertvollen Channel-Materialien und einem speziellen Partnerportal bis hin zu personalisiertem Service, Schulungen und NFR-Lizenzen reichen.

"Die Möglichkeiten, die die Technologie von Cyolo den Kunden eröffnet, schaffen beste Voraussetzungen für verstärktes Partner- und Customer-Engagement. Die Neuerungen im Channel-Programm von Cyolo kommen daher genau zum richtigen Zeitpunkt und tragen dazu bei, dass wir von einer langen und erfolgreichen Partnerschaft mit Cyolo ausgehen. Dieses Programm wird uns mit Sicherheit helfen, starke Beziehungen zu unseren Channel-Partnern zu pflegen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, getragen von der starken Nachfrage nach einer Lösung für echten Zero-Trust-Zugriff", erklärt Lance Williams, Chief Product Officer, Distology.

Das neue Partnerprogramm folgt auf eine Serie B-Finanzierungsrunde, die 60 Millionen US-Dollar eingebracht hat, und unterstützt das Ziel, mehr Sicherheit, höhere Produktivität und bessere operative Agilität für Unternehmen zu ermöglichen, die ihre digitale Transformation einleiten oder weiterführen möchten.

Um mehr über das erneuerte Partnerprogramm zu erfahren, registrieren Sie sich bitte hier zur Teilnahme an dem Webinar, das das Team von Cyolo am 7. März um 11:30 Uhr ET veranstaltet.

Rückfragen & Kontakt:

Kafka Kommunikation

Mona Bastian / Susanne Sothmann

Tel. 089 747470580

cyolo @ kafka-kommunikation.de