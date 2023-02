Filialmodernisierung: Santander Consumer Bank investiert in Standort Wels

Die Welser Filiale in der Ringstraße 39 bietet Kundinnen und Kunden mit einem neuem Filialkonzept ein modernes Bankerlebnis.

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank eröffnete am 27. Februar 2023 feierlich ihre Filiale in Wels. Nach mehrwöchigen Umbauarbeiten bietet sie mit ihrem neuen Filialkonzept nicht nur den Kundinnen und Kunden, sondern auch dem Team viele Vorteile: moderne Büroausstattung, kundenfreundliche Atmosphäre und ein neuer Besprechungsraum für noch diskretere Kundengespräche auf 180 Quadratmetern. In der Filiale wurde auch das neue Branding umgesetzt: Das Design hebt sich durch viel Weiß, Rot in all seinen Facetten, helles Holz, viel Glas und ein hochmodernes Lichtkonzept hervor. Am Standort werden vom dreiköpfigen Team rund 10.000 Kundinnen und Kunden aus Wels und Umgebung betreut. Angeboten werden primär Barkredite mit freiem Verwendungszweck.

„Es freut mich, unseren Kundinnen und Kunden in Wels ein zeitgemäßes Filialerlebnis bieten zu können. Gerade wenn es um Kredite geht, sehen wir, dass die Menschen nach wie vor gerne den direkten Kontakt zu unseren Beraterinnen und Beratern schätzen. Für unsere Bank sind die Investitionen in die Modernisierung des Standortes zudem ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Wels“, sagt Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank.

Bürgermeister Dr. Andreas Rabl: „Wir freuen uns sehr, dass die Santander Consumer Bank jetzt auch in unserer Stadt ihre Filiale rundum erneuert und modernisiert hat. Das unterstreicht erneut, dass Wels ein wichtiger und attraktiver Wirtschaftsstandort ist, der nachhaltig wächst.“

Die Bank hat 2022 schrittweise mit der Modernisierung des Filialnetzes begonnen. Im vergangenen Jahr wurden bereits drei Filialen in St. Pölten, Klagenfurt und Wien-Meidling rundum erneuert.

Vier Filialen in Oberösterreich

In Wels hat der Finanzdienstleister bereits seit 2009 einen eigenen Standort. Daneben betreibt Santander mit Linz, Steyr und Vöcklabruck noch drei weitere Filialen in Oberösterreich. Insgesamt hat die Bank 29 Filialen in ganz Österreich. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr bzw. Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr.

Die Santander Consumer Bank ist Teil der Santander-Gruppe, einer der weltweit führenden Finanzdienstleister. In Österreich hat sie ihren Sitz in Wien, das Kundenservice-Center befindet sich in Eisenstadt.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit 3.150 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2022 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 300.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende Juni 2022 betreibt die Gruppe rund 9.100 Filialen, beschäftigt über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 157 Millionen Kundinnen und Kunden.

