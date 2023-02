Neue Pflegedirektorin im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien

Wien (OTS) - Ivana Liebenberg, BA, MBA übernimmt mit 1. März die Verantwortung für das rund 280-köpfige Pflegeteam in der Fachklinik. Zuletzt war sie als Junior Pflegemanagerin und stellvertretende Pflegedirektorin im Haus tätig und freut sich bereits darauf, in der neuen Position den Pflegeberuf entscheidend mitzugestalten.

Ivana Liebenberg ist gebürtige Bosnierin und 1992 mit ihrer Familie nach Wien migriert. Sie arbeitet bereits seit 2005 in der Pflege, zuerst als diplomierte Krankenpflegerin in der Klinik Ottakring, bei den Wiener Sozialdiensten in der Hauskrankenpflege, im Krankenhaus Göttlicher Heiland auf der Abteilung für Gastroenterologie und Diabetes und im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder auf der Intensivstation. Weiters war Sie im Kuratorium Wiener Pensionisten Häuser als Leitung des Ambulanten Pflegebereichs und bei der Firma B.Braun im Tender- und Projektmanagement tätig.

2014 bis 2019 hat sie die IMC Fachhochschule Krems und dann die WU Executive Academy erfolgreich abgeschlossen. Derzeit studiert Ivana Liebenberg Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Privatuniversität UMIT in Hall in Tirol.

Mit der Übernahme der Position der Junior Pflegemanagerin und stellvertretenden Pflegedirektorin, wechselte sie 2020 in das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. Nach einer kurzen Babypause wird die Ehefrau und Jungmutter mit 1. März 2023 die Leitung der Pflegedirektion übernehmen.

Pflege neu gedacht

Durch ihre langjährige Vertrautheit mit der Gesundheits- und Krankenpflege in unterschiedlichen Einrichtungen bringt Ivana Liebenberg viel Erfahrung und Knowhow mit. Dieses Praxiswissen möchte sie auch bei ihrer neuen Aufgabe im Krankenhausvorstand einbringen und für die Entwicklung des Berufsstandes nutzen: Fachpflege und Fachmedizin gehen Hand in Hand, die stetige Förderung von Mitarbeitenden sowie die Weiterentwicklung der Managementkompetenzen stehen daher im Fokus ihrer Pflegestrategie.

Eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre sieht die neue Pflegedirektorin in der Rekrutierung von ausreichend ausgebildeten Pflegefachpersonal für die Fachklinik. Dazu gehört auch die Begeisterung von jungen Menschen für eine Ausbildung im Pflegebereich. „ Der Pflegeberuf bietet viele Möglichkeiten zur Entfaltung, ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Diese Vielfältigkeit müssen wir nach außen zeigen “, steht für Liebenberg fest.

Nachfolgerin von PW Isabell Koßmann

Ivana Liebenberg tritt die Nachfolge von Isabell Koßmann an, die die Pflege im Haus ein Jahrzehnt leitete.

