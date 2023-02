Presseeinladung zur Wiedereröffnung Casino Zögernitz

Anlässlich der Fertigstellung des Strauss Saales im Casino Zögernitz

laden wir Medienvertreter am Donnerstag, 23.03.2023 um 11:00 zur

Pressekonferenz mit Eigentümer Hermann Rauter ein.



Nach einer aufwendigen Sanierung des Festsaales in Zusammenarbeit

mit dem Denkmalamt, die 3,5 Jahre in Anspruch genommen hat, freuen

wir uns Ihnen vorab exklusiv den wunderschönen Saal mit seiner

originalgetreuen Deckenmalerei und brillanten Akustik vorzustellen.



Im Herbst 2023 eröffnen wir das House of Strauss Museum, das ein

musikalisches sowie kulinarisches Erlebnis in der Musikhauptstadt

Wien bietet.



Datum: 23.3.2023, 11:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Casino Zögernitz

Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien



Url: https://zoegernitz.com/



Rückfragen & Kontakt:

Um eine Anmeldung wird gebeten: events @ zoegernitz.com

Rückfragen: Haryot Singh

haryot @ zoegernitz.com

+43 676 977 79 64