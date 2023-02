Glasfaserausbau Steyr: Vorvermarktungs-Start für zweites Gebiet

Steyr (OTS) - Nach der großen Nachfrage im sogenannten „Sprint 1“-Gebiet startet nun die nächste Vorvermarktungsphase in den Gebieten Gründbergsiedlung, Steyrdorf, Christkindl, Schlühslmayr-Siedlung, Pyrach, Reichenschwall, Ort und in der Gemeinde Garsten.

Bernhard Hofer, Country Manager der VX Fiber für Österreich, freut sich: „Der Spatenstich für Steyr Nord erfolgte bekanntlich bereits im Dezember 2022. Sobald es das Wetter und die Winter-Bausperre der Stadt Steyr zulassen, wird mit dem Bau von Dietach Richtung Steyr in der Gartenbauersiedlung bereits Mitte März 2023 begonnen“.

"Interessenten können sich aber schon jetzt per E-Mail an help @ lilaconnect.at oder telefonisch an unser Beratungsteam unter 0800/ 300061 wenden und einen persönlichen Termin vereinbaren“, erklärt Gernot Kaiser, Leiter des Beratungsteams. „Wir laden alle Steyrerinnen und Steyrer herzlich ein, Glasfaserbotschafter zu werden und alle Nachbarn und Freunde von den Vorzügen von Glasfaser zu überzeugen. Je schneller wir die gemeinsam Vorvermarktungsquote von 30% erreichen, desto rascher kann der Bau im jeweiligen Gebiet beginnen,“ so Kaiser weiter.

Glasfaserinformationsabend im Stadtsaal Steyr: 1. März 2023, 18.00 Uhr

DATEN & FAKTEN:

Gesamt Investitionsvolumen LilaConnect: 50 Millionen €

Leitungslänge: 200 Kilometer

Technikzentralen (POP): 4

Flussquerungen: 3

Gebäude: 8.000

