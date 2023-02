DPD Österreich: In Bregenz kommen Pakete zu 100% elektrisch

Leopoldsdorf bei Wien/Bregenz (OTS) - In Bregenz kommen Pakete, die von DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH) zugestellt werden, seit mehr als zwei Monaten emissionsfrei und leise: Österreichs führender privater Paketdienst* bringt sie per E-Fahrzeug zu den Empfänger:innen. Vom DPD-Depot in Sulz starten Tag für Tag vier Elektro-Fahrzeuge – drei Mercedes Sprinter und ein Fiat Ducato – in die Vorarlberger Landeshauptstadt um dort an Spitzentagen bis zu 1.000 Pakete zuzustellen. „Wir sehen in der Zustellung der Pakete durch E-Fahrzeuge einen wichtigen Beitrag um CO2-Emissionen zu reduzieren. Zudem sind E-Autos ausgesprochen geräuscharm, bieten unseren Zusteller:innen einen besonderen Fahr-Komfort und unserem Fuhrparkmanagement weniger Wartungsaufwand“, so Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Austria. Arno Ritter, DPD-Depotleiter in Vorarlberg, ergänzt: „Sowohl unsere Paketbot:innen als auch unsere Kund:innen sind begeistert und begrüßen diese umweltfreundliche Zustellung sehr.“

Pro Tag legt ein Fahrzeug rund 130 Kilometer zurück und schafft die gesamte Tour mit einer Stromladung. Aufgeladen wird ausschließlich im Depot in Sulz. Vorerst kommt der „grüne“ Strom aus Wasserkraft, in naher Zukunft wird eine firmeneigene PV-Anlage die notwendige Energie liefern.



*KEP Radar, Februar 2023

Rückfragen & Kontakt:

BRUGGER DENGG PR

Dr. Hanna Brugger-Dengg

T 0664 105 31 48

E pr @ bruggerdengg.at