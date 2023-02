Nationalparkhaus wien-lobAU startet in die neue Saison

Wien (OTS) - Am 1. März öffnet das Nationalparkhaus wien-lobAU wieder seine Pforten. Die Sommersaison dauert heuer bis zum 29. Oktober. In diesem Zeitraum ist das Nationalparkhaus von Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr für kleine und große Besucher*innen geöffnet.

„Das Nationalparkhaus bietet eine Fülle an Informationen zur Flora und Fauna der Lobau und des Nationalparks Donau-Auen. Ein Besuch hier eignet sich hervorragend, um sich auf einen Ausflug in die Lobau vorzubereiten. Als perfekte Ergänzung kann man hier auch Bücher, Broschüren und Lupen zur Artenbestimmung erwerben“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Besonders beliebt bei jungen Besucher*innen ist auch der große Garten mit abwechslungsreichem Abenteuerspielplatz und Jausenbänken.

Seeadler Ausstellung bleibt 2023

Aufgrund des großen Erfolgs von letztem Jahr bleibt die Seeadler-Ausstellung „Im Aufwind – die Rückkehr der Seeadler“ auch heuer im Nationalparkhaus. Die Ausstellung informiert Besucher*innen über die erfolgreichen Bemühungen, die Seeadler in Österreich wieder anzusiedeln. Das österreichische Wappentier, das bis vor 20 Jahren als ausgerottet galt, ist mittlerweile wieder weit verbreitet, unter anderem auch im Nationalpark Donau-Auen.

Saisonstart mit Filmabend

Zum Saisonstart gibt es dieses Jahr außerdem eine Besonderheit: Der Film „Two Way Street – aus den Augen, aus dem Sinn“ hat am 1. März um 18:30 seine Premiere im Nationalparkhaus wien-lobAU. Die Dokumentation widmet sich dem Thema Belastung von Flüssen am Beispiel der Donau. Mit einem selbstkonstruierten Boot befuhren die Filmemacher*innen im Sommer 2021 die Donau, um sich ein Bild über die Verunreinigung des europäischen Stroms zu machen und mit Personen zu reden, die an und mit der Donau arbeiten, forschen und leben. Der Eintritt zur Filmvorführung ist frei, um Anmeldung unter nh@ma49.wien.gv.at wird gebeten.

Überblick:

Nationalparkhaus wien-lobAU

Dechantweg 8, 1220 Wien

Öffnungszeiten 2023: 1. März bis 29. Oktober 2023

Mittwoch bis Sonntag, 10:00 bis 18:00 Uhr



Kontakt:

+43 1 4000-49495

nh @ ma49.wien.gv.at

https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/nationalpark/haus/

Anfahrt:

Buslinie 92B Station Raffineriestraße, Biberhaufenweg

Buslinie 93A Station Naufahrtbrücke



Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

E-Mail: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

wald.wien.gv.at