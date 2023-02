HOSI Wien geht mit FLAGincluded Workshops an Wiener Schulen

Das bundesländerübergreifende Workshop-Projekt „queerfacts“ bringt gelebte Vielfalt in die Klassenzimmer Österreichs

Wien (OTS) - Seit nun drei Jahren gibt die HOSI Wien im Rahmen der Aktion FLAGincluded Schulen die Möglichkeit, mit einer Regenbogenflagge während des Pride-Monats ein klares Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz zu setzen. Beginnend mit 1. März sind nun auch queere Workshops Teil des Angebots für Schulen. Diese werden im Rahmen des bundesländerübergreifenden Projekts „queerfacts“ durchgeführt. Queerfacts ist eine Kooperation der HOSI Wien, der RosaLila PantherInnen aus Graz und der HOSI Salzburg.

Das Angebot richtet sich an Schulen, Firmen und Integrationsorganisationen und steht somit einem sehr breiten Publikum offen. Der Fokus liegt auf Niederschwelligkeit - alle Teilnehmenden bekommen die Möglichkeit zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit queeren Lebensrealitäten und können sich empathisch mit diesen auseinandersetzen.

Hohe Nachfrage an Schulen

„Die Nachfrage nach Workshops dieser Art steigt seit Jahren und ist so hoch wie noch nie. Gerade in Schulen, in denen durch FLAGincluded die Konversation schon angestoßen wurde“, so Michael Kudler, Bildungsreferent der HOSI Wien. „Junge Menschen haben immer häufiger den Mut, sich mit ihrer eigenen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu beschäftigen. Damit kommen auch viele Fragen auf. Das Projekt queerfacts bietet für diese Fragen den optimalen Rahmen und ist die perfekte Ergänzung zum bereits bestehenden Projekt der HOSI Wien: FLAGincluded.“

Anmeldung zu Workshops:

queerfacts | Schulworkshops

Rückfragen & Kontakt:

HOSI Wien

Tel.: +43 1 216 66 04

Mail: office @ hosiwien.at