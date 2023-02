29. Flüchtlingsball am 13. Mai 2023 im Wiener Rathaus

Das Integrationshaus feiert das Fest der Menschlichkeit und denkt an Willi Resetarits

Wien (OTS) - Der 29. Wiener Flüchtlingsball findet am 13. Mai 2023 im Wiener Rathaus statt. Die Gäste erwartet auch dieses Jahr wieder internationale Live-Musik auf zwei Bühnen und DJs in der Open Air Disco im Arkadenhof. Für Ballorganisator Nikolaus Heinelt ein Flüchtlingsball mit gemischten Gefühlen: „ Es ist der 25. Ball, den ich organisieren darf, aber es ist auch der erste ohne Willi. Der Flüchtlingsball war für ihn ein ganz besonderes Fest. Wir werden viel an ihn denken! “ Der Ehrenvorsitzende und Mitbegründer des Integrationshauses, Willi Resetarits, verunglückte letztes Jahr am Tag nach dem Flüchtlingsball tödlich. „ Für Willi Resetarits war der Flüchtlingsball immer ein großes, verbindendes Fest für sein Herzensprojekt, dem Integrationshaus. Diesen Gedanken tragen wir in seinem Sinne weiter “, betont auch Geschäftsführer Martin Wurzenrainer.

Zahlreiche nationale und internationale Künstler*innen werden auch dieses Jahr wieder die Säle des Rathauses füllen. Ein iranischer Frauenchor eröffnet den Ball als wichtiges Statement zur aktuellen politischen Lage im Iran. Danach geht es auf zwei Bühnen tanzbar weiter: auftreten werden das Balkan Paradise Orchestra aus Barcelona, die Viennese Ladies, die Izethekeli Band, das Denk Turumtay Zarić Trio, Kiri&Friends, Baba Yaga und Célia Mara. An den Turntables im Arkadenhof legen verschiedene DJs auf und Nadja Kavali sorgt um Mitternacht für klassische Ballstimmung im Festsaal.Der Reinerlös der Veranstaltung kommt ausschließlich dem Integrationshaus zugute.

Verein Projekt Integrationshaus

Das Integrationshaus ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Gut 160 Mitarbeiter*innen zeigen hier tagtäglich, gemeinsam mit Freiwilligen, wie die Aufnahme und Integration von Geflüchteten und Migrant*innen bestmöglich funktioniert.

Pressefotos unter: www.integrationshaus.at/presse

29. Wiener Flüchtlingsball

Einlass: ab 20:00 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr



Kartenvorverkauf: Online bei Wien-Ticket und Bank Austria, sowie in allen Bank Austria Filialen



Alle Informationen zum Flüchtlingsball auf www.flüchtlingsball.at

Datum: 13.05.2023, 20:00 - 00:00 Uhr

Ort: Rathaus Wien

Felderstraße 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.fluechtlingsball.at

