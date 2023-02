Zero Discrimination Day 2023: Lust auf gleiche Rechte – wir unterstützen dich dabei!

Diskriminierung aufgrund einer HIV-Infektion darf nicht stattfinden

Egal ob persönlich, telefonisch oder per Email – wir bieten eine bedarfsorientierte, kostenlose und vertrauliche Beratung an. Wir machen Lust auf gleiche Rechte! Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien 1/2

Aus meiner langjährigen Erfahrung/Praxis kann ich sagen, dass diskriminierende Vorfälle wie ein Trauma wirken können. Diskriminierende Verhaltensweisen vermindern die Lebensqualität von HIV-positiven Menschen meist mehr als die medizinischen Folgen der Infektion. Rechtsanwalt Dr. Helmut Graupner 2/2

Wien (OTS) - Am 1. März, dem Zero Discrimination Day*, macht die Aids Hilfe Wien auf die auch noch 2023 bestehende Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit HIV aufmerksam. „Leider erfahren wir immer wieder von Ungleichbehandlungen von HIV-positiven Menschen, der Großteil davon passiert im Gesundheitsbereich“, hält die Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien, Mag.a Andrea Brunner fest. „Wir möchten Betroffenen vermitteln: Du musst eine Schlechterbehandlung aufgrund deiner HIV-Infektion nicht akzeptieren, du hast das Recht auf Gleichbehandlung! Wir sind für dich da, wenn du darüber reden willst und fachliche Unterstützung brauchst“.

Oft sei den Betroffenen gar nicht klar, dass sie aktiv diskriminiert wurden und rechtlich dagegen vorgehen könnten, so Brunner. Wie wichtig dabei das Wissen um die eigenen Rechte und der Zugang zu Information und Beratung ist, haben auch viele Klient*innen der Aids Hilfe Wien im Jahr 2022 erlebt: Verweigerte zahnärztliche Behandlungen, erniedrigende oder abwertende Kommentare und Beleidigungen bei Untersuchungen oder im Kolleg*innenkreis, Datenschutzverletzungen, etc. - das Spektrum von Ungleichbehandlung ist groß. Auch wie aktuell diskutiert wurde: der Zugang zu gewissen Berufen - wie beispielsweise die Polizeiarbeit - wird Menschen mit HIV erschwert oder ganz untersagt. Dabei sind Menschen mit HIV unter wirksamer Therapie arbeitsfähig und können ein annähernd normales Leben führen.

Der Großteil der österreichweiten Meldungen, nämlich mehr als 65 %, erreichen uns aus dem Gesundheitsbereich – Informationsbedarf ist also nach wie vorgegeben. Rund 17 % der Benachteiligungen passieren im Privat- und Freizeitbereich, Schlechterbehandlungen aufgrund einer HIV-Infektion im Job machen mehr als 8 % der Diskriminierungsmeldungen aus.

In den 10 Jahren seit dem Bestehen der, in der Aids Hilfe Wien angesiedelten, Monitoringstelle wurde klar, dass eine Schlechterbehandlung oft aufgrund von Nicht-Wissen oder irrationalen Ängsten vorkommt. In der Aids Hilfe Wien werden die österreichweiten Meldungen dazu anonym gesammelt. „Daher ist uns neben der Beratung von Betroffenen besonders die Aufklärung und Information über die Übertragungsweise von HIV wichtig. Wir schulen Jugendliche mittels sexualpädagogischer Workshops, aber auch genauso mögliche Multiplikator*innen, wie z.B. Personen aus dem Gesundheitsbereich oder aus der Arbeitswelt im Rahmen unserer Initiative #positivarbeiten“, betont Andrea Brunner von der Aids Hilfe Wien. Oft sei es auch den Menschen, die benachteiligende Handlungen vornehmen, gar nicht bewusst, dass sie diskriminieren.

Rechtsanwalt Dr. Helmut Graupner, Mitglied im Kuratorium der Aids Hilfe Wien ist sich ebenfalls bewusst, dass eine Schlechterbehandlung für die Betroffenen Konsequenzen hat: „Aus meiner langjährigen Erfahrung/Praxis kann ich sagen, dass diskriminierende Vorfälle wie ein Trauma wirken können. Diskriminierende Verhaltensweisen vermindern die Lebensqualität von HIV-positiven Menschen meist mehr als die medizinischen Folgen der Infektion." Umso wichtiger sei daher der einfache und niederschwellige Zugang zu Beratung, wie ihn die Aids Hilfe Wien anbietet, ist sich Graupner sicher: „Die Aids Hilfe stellt hier eine wichtige Anlaufstelle bei Fragen rund um eine mögliche Schlechterbehandlung dar. Das Recht eine Gleichbehandlung zu erwirken, sollte keine Einkommensabhängige Frage sein. Da gibt es viel zu tun“.

Die Aids Hilfe Wien bietet HIV-positive Menschen, die sich ungleich behandelt fühlen, die Möglichkeit an, den Vorfall anonym zu melden. Ebenso kann in einer Beratung gemeinsam eine geeignete Vorgangsweise erarbeitet und in schwierigen Situationen auch psychologisch begleitet werden. „Egal ob persönlich, telefonisch oder per Email – wir bieten eine bedarfsorientierte, kostenlose und vertrauliche Beratung an. Wir machen Lust auf gleiche Rechte!“ , so Andrea Brunner abschließend.

Kontaktmöglichkeiten bei vermuteter Diskriminierung:

https://aids.at/leben-mit-hiv/antidiskriminierung/

*Der Zero Discrimination Day am 1. März wurde von UNAIDS, dem gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von HIV und AIDS, ausgerufen. An diesem Tag soll weltweit darauf aufmerksam gemacht werden, dass alle Menschen ein Recht auf ein Leben in Würde und frei von Stigmatisierung und Diskriminierung haben. Ebenso darauf, dass die Weltgemeinschaft Maßnahmen ergreifen muss, um Menschen mit HIV/AIDS ein solches Leben zu ermöglichen. Die Aids Hilfe Wien nimmt diesen Tag traditionell zum Anlass, um auf die Diskriminierung von HIV-positiven Menschen aufmerksam zu machen. Und gegen jede Form von Diskriminierung aufzutreten.

Weitere Informationen Antidiskriminierungs-Broschüre

