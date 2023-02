Corona-Testpflicht für Reisende aus China endet am Mittwoch

Novelle der Einreiseverordnung kundgemacht - Abwassermonitoring zeigt keine Auffälligkeiten

Wien (OTS) - Wien (OTS) - Reisende aus der Volksrepublik China müssen künftig vor dem Abflug nach Österreich keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen. Die entsprechende Novelle der Einreiseverordnung wurde heute kundgemacht und tritt am Mittwoch in Kraft. Analysen des Abwassers der ankommenden Flugzeuge haben bisher keine neuen Virusvarianten gezeigt.***

Mit der Aufhebung der PCR-Testpflicht für Einreisende aus China, folgt Österreich dem Beispiel mehrerer europäischer Staaten. Diese haben mehrheitlich die Testpflicht für Einreisende aus China im Februar aufgehoben. Die Entnahme von Proben aus den Abwassertanks von Flugzeugen aus China, wird auch über den 1. März hinaus weitergeführt. Überlegt wird derzeit eine Anpassung des Intervalls. Nach der Aufhebung der Null-Covid-Politik in China, sollte die Beprobung von Flugzeugen eine schnelle Detektion von bisher in Europa unbekannten SARS-CoV-2 Varianten gewährleisten. In den Proben der letzten Wochen konnten keinerlei Auffälligkeiten bezüglich neuer Virusvarianten festgestellt werden.

Dauerhaft weitergeführt werden im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auch die Proben von 48 strategisch ausgewählten Kläranlagen Österreichs. Sie werden durch die Nationale Referenzzentrale für das SARS-CoV-2-Abwassermonitoring in Österreich analysiert. Auch hier können neue Virusvarianten rasch gefunden werden. Das Programm deckt rund 58 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab.

Gesundheitsminister Johannes Rauch dazu: “Nach einigen Wochen genauer Kontrollen können wir jetzt Entwarnung für die Einreisen aus China geben. Die Proben aus Flugzeugen werden wir noch etwas weiterführen. Dauerhaft liefert uns das Abwassermonitoring einen guten Überblick über die Virenfracht und die die vorherrschenden Virusvarianten.”

Die Informationen des Nationalen Abwassermonitorings stellen auch künftig eine wichtige Säule zur Bewertung der epidemiologischen Gesamtsituation in Österreich dar.

